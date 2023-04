Covid, dati rassicuranti mentre la sottovariante Kraken avanza in 38 paesi. 884 nuovi casi in Puglia, 230 in Provincia di Lecce

PUGLIA – La sottovariante Kraken risulta essere stata segnalata da almeno 38 Paesi, mentre il covid risulta circolare con meno intensità nelle province pugliesi. Ora bisognerà osservare gli effetti della nuova sottovariante, ma la situazione resta sotto controllo. I dati su XBB.1.5 sono limitati, ma sulla base delle informazioni attualmente disponibili da un Paese (Usa) sembra presentare un vantaggio di crescita rispetto ad altri sottolignaggi circolanti di Omicron: in altre parole, aumenta la contagiosità, ma non la letalità.



IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 7.729 (ieri 8.618) test eseguiti e 884 (ieri 997) casi: l’indice dei positivi scende all’11,44% rispetto all’11,57% di ieri. Media ultimi due giorni 11,50%(precedente 14,55%).

Si registrano 8 decessi rispetto ai 6 di ieri.

Con 230 nuovi casi (ieri 241) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 292 casi).

Complessivamente i ricoverati salgono da 246 a 257 (+11), mentre gli attualmente positivi scendono da 18.468 a 18.367 (-101).

Dei 257 ricoverati, 242 (ieri 231, +11) sono in area non critica, mentre 15 (ieri 15, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 292

Provincia di Bat: 44

Provincia di Brindisi: 71

Provincia di Foggia: 110

Provincia di Lecce: 230

Provincia di Taranto: 126

Residenti fuori regione: 11

Provincia in definizione: 0