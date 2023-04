Covid, “ondata cinese: nessun rischio per l’Europa”. 1.939 nuovi casi in Puglia, 398 nel leccese

PUGLIA – Dopo giorni di allarmismi, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fa sapere ufficialmente che “il picco attuale di Covid in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa”. “Scientificamente non c’è una minaccia imminente per l’Europa” rispetto all’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Cina, poiché le sottovartianti individuate “sono già circolanti in Ue”, come era già stato chiarito. Anche in Puglia nessun cambiamento particolare rispetto all’andamento solito.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi 11.063 (ieri 4.586) test eseguiti e 1.939 (ieri 430) casi: l’indice dei positivi sale al 17,53% rispetto al 9,38% di ieri. Media ultimi due giorni 13,45% (precedente 11,98%).

Si registrano 9 decessi rispetto ad 1 di ieri.

Con 398 nuovi casi (ieri 106) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 719 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 269 a 268 (-1), mentre gli attualmente positivi scendono da 18.843 a 18.619 (-224).

Dei 268 ricoverati, 254 (ieri 253, +1) sono in area non critica, mentre 14 (ieri 16, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 719

Provincia di Bat: 113

Provincia di Brindisi: 176

Provincia di Foggia: 272

Provincia di Lecce: 398

Provincia di Taranto: 236

Residenti fuori regione: 26

Provincia in definizione: -1