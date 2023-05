Ecocentro a Lido Marini, Pagliaro: “Area ancora da espropriare, Regione verifichi regolarità del finanziamento”

UGENTO – “Se il bando regionale che ha finanziato il progetto di un ecocentro a Lido Marini, in territorio di Ugento, prevedeva la disponibilità piena ed esclusiva dell’area su cui realizzarlo, perché la Regione non ha verificato questo requisito essenziale? È la domanda che pongo all’assessora all’ambiente Maraschio nell’interrogazione urgente che ho presentato ieri, chiedendo di verificare la regolarità dell’istruttoria che a maggio scorso ha assegnato al Comune di Ugento ben 380mila euro per la realizzazione dell’ecocentro in un’area che, ad oggi, è ancora da espropriare.” Lo scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Anzi, il via libera agli espropri è arrivato solo il 9 gennaio scorso, quando il consiglio comunale di Ugento ha approvato il progetto definitivo dell’impianto e la variante urbanistica al Piano regolatore che lo consente.

Il problema, però, non è solo procedurale. Ancora una volta – come abbiamo già ribadito nella manifestazione di sabato scorso 21 gennaio a Lido Marini, insieme al Movimento Regione Salento e alla Proloco – è la localizzazione di strutture impattanti in aree che andrebbero escluse a priori per il loro pregio paesaggistico. E Lido Marini, una delle perle del Capo di Leuca, lo è certamente. Con che criterio si è pensato di insediare un ecocentro per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti proprio in una zona urbana residenziale, a ridosso di strutture turistiche e case vacanza, collegata alla principale arteria di passaggio e accesso alle spiagge e al lungomare? La permanenza dei rifiuti, compresa la frazione organica, fino a 72 ore, avrebbe gravi conseguenze odorigene soprattutto d’estate, con temperature che raggiungono i 40 gradi, senza contare il disturbo della quiete di villeggianti e turisti per il passaggio e lo stazionamento dei mezzi pesanti e i rumori della raccolta del vetro.

Nella mia interrogazione pongo anche una questione di effettiva utilità dell’impianto, visto che nel raggio di 7 chilometri ce ne sono già altri tre: ad Ugento, Gemini e Torre San Giovanni.

Quindi, si faccia chiarezza sulla regolarità dell’istruttoria di questo finanziamento regionale e di preservi come area verde, così come previsto nel progetto di lottizzazione, il suolo che si vuole destinare all’ecocentro”.

Interrogazione Pagliaro in Regione

PROGETTO DI ECOCENTRO A LIDO MARINI (UGENTO)

Premesso che:

l’Amministrazione comunale di Ugento ha previsto la realizzazione di un ecocentro per lo stoccaggio temporaneo di rifiuti o loro parti nella frazione di Lido Marini, località turistica fra le più estese e turistiche del Capo di Leuca;

la localizzazione dell’ecocentro è stata prevista in una zona urbana residenziale lottizzata (Comparto 78) a ridosso di strutture turistiche e case vacanza, collegata alla principale arteria di passaggio e accesso alle spiagge e al lungomare;

poiché è prevista la permanenza dei rifiuti, compresa la frazione organica, per un tempo massimo di 72 ore, è facile prevedere le conseguenze odorigene soprattutto d’estate, con temperature che raggiungono i 40 gradi;

a ciò si aggiunge il disturbo causato dal rumore dei camion e della raccolta del vetro, con molestia della quiete pubblica proprio nel cuore della marina, a poca distanza dalle abitazioni di residenti e turisti.

Considerato che:

la località di Lido Marini territorialmente appartiene al Comune di Ugento e, per una percentuale minore, al Comune di Salve, e dunque la gestione del servizio di raccolta rifiuti è condivisa ma risulta carente;

ciò non dipende tuttavia dall’assenza di un ecocentro, visto che ve ne sono già tre nel giro di soli sette chilometri, dislocati ad Ugento, Gemini e Torre San Giovanni. La realizzazione di un quarto ecocentro a Lido Marini risulta pertanto inutile, oltre che dannosa per il suo forte impatto paesaggistico;

le risorse incamerate dall’Amministrazione comunale di Ugento tramite la riscossione di TARI, IMU e tassa di soggiorno dovrebbero essere investite per la realizzazione di parcheggi, aree verdi, infopoint turistico e bagni pubblici, e per il miglioramento di pulizia e decoro urbano.

Tenuto conto che:

il progetto definitivo dell’ecocentro a Lido Marini, per un costo di 380mila Euro, è stato approvato dal Consiglio comunale di Ugento il 9 gennaio 2023, con l’adozione della variante urbanistica al PRG e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate;

per il finanziamento dell’opera il Comune di Ugento ha partecipato ad un bando regionale, ma l’istruttoria presenta punti da chiarire, visto che l’iter per la lottizzazione è stato interrotto e il sito dove dovrebbe sorgere l’ecocentro avrebbe dovuto invece ospitare un’area verde;

l’avviso pubblico regionale, a pena di inammissibilità, prevedeva che l’istanza di finanziamento dovesse essere corredata da documentazione comprovante la disponibilità piena ed esclusiva dell’area in cui è previsto l’intervento, peraltro in una zona già servita da rete viaria e dotata di viabilità adeguata a consentire l’accesso agli utenti e ai mezzi pesanti;

a maggio 2022, quando la Regione ha accolto la richiesta di finanziamento del Comune di Ugento, l’istruttoria del Piano di lottizzazione non risultava ancora conclusa e l’Amministrazione comunale di Ugento non aveva acquisito la proprietà delle aree interessate dal progetto;

a seguito dell’approvazione in Consiglio comunale del progetto definitivo, i lottizzanti hanno proceduto con un’azione legale contro l’esproprio in loro danno, presentando un esposto alla Soprintendenza, alla Regione Puglia, all’Ispettorato delle Foreste e agli altri Enti competenti, contestando la localizzazione dell’ecocentro;

la Pro Loco di Lido Marini, contraria al progetto, ha avviato una raccolta firme per bloccarlo ed iniziative pubbliche di sensibilizzazione e informazione

s’interroga l’Assessora regionale all’Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche

per sapere

per quali ragioni la Regione Puglia, nell’istruttoria per l’ammissione a finanziamento del progetto di un ecocentro a Lido Marini, non abbia verificato la effettiva proprietà da parte del Comune di Ugento dei suoli su cui insisterà l’impianto, che si trova invece in una zona urbana residenziale lottizzata. L’avviso pubblico regionale prevedeva infatti la presentazione della documentazione comprovante la disponibilità piena ed esclusiva dell’area in cui realizzare l’intervento, mentre l’adozione della variante urbanistica al PRG che autorizza all’esproprio dei terreni risulta adottata dal Consiglio comunale di Ugento solo il 9 gennaio 2023, in data successiva all’assegnazione del finanziamento regionale che risale al maggio 2022.

li, 26 gennaio 2023 Il Consigliere Regionale

Paolo PAGLIARO

