Governo. Congedo: strumentali lamentele sinistra su spoil system

“È evidente che chi si lamenta delle nomine che il governo Meloni sta per fare agisce in maniera del tutto strumentale. Lo spoil system, che peraltro avviene anche a livello di regioni e di enti locali, è regolato per legge ed è anzi un preciso dovere dell’esecutivo verificare se vi siano dirigenti da cambiare o da mantenere. Lo fanno tutti come dimostra l’articolo pubblicato oggi dalla Verità, ma solo oggi si grida allo scandalo, evidentemente perché si ha il timore che la classe dirigente del centrodestra non risponda più ai soliti esponenti della sinistra ma possa davvero lavorare per cambiare le cose e soprattutto farle funzionare. Stiano sereni. Il nostro spoil system sarà sicuramente improntato al rapporto fiduciario ma soprattutto porterà alla guida di tantissimi settori persone competenti, responsabili e preparate. Finalità e modo di operare ben diverso da quanto accade in Puglia, dove nomine e poltrone vengono utilizzate per una perenne campagna acquisti a spese di ceto politico, meglio se di centrodestra, a spese dei cittadini. Strano che chi oggi si lamenta della pagliuzza delle nomine del governo nazionale, nulla ha mai detto sulla trave di quelle fatte in Puglia”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera, Saverio Congedo.

Link Sponsorizzato