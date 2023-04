La solidarietà più pura nel giorno dell’Epifania: si è tenuta la maratona televisiva dedicata a Cuore Amico

SALENTO – Epifania all’insegna della solidarietà a TeleRama con la maratona televisiva dedicata alla 22esima edizione del Progetto Salento Solidarietà Cuore Amico.

Per la prima volta l’evento ha varcato la soglia televisiva del Salento affacciandosi in Puglia e Basilicata.

Condivisione, testimonianze, storie di vita, racconti di problemi e di una disabilità resa normalità grazie al grande impegno della Onlus salentina che con passione prende in carico i casi e li esamina, prima di mettersi al fianco delle famiglie in difficoltà che vivono situazioni spesso al limite.

Nello studio del centro produzione dell’emittente televisiva si sono alternati, dalla 10 alle 20.30, conduttori e artisti che come ogni anno hanno trasformato la lunga diretta in un momento di festa e di gioia durante il quale sono stati aperti i salvadanai scoprendo e quantificando, in modo trasparente, l’impegno di chi ha deciso durante l’anno di contribuire al grande progetto di solidarietà.

A margine della serata il presidente di Cuore Amico Paolo Pagliaro, complimentandosi con tutti i conduttori e ringraziando la macchina organizzativa dell’associazione, tutti i benefattori, e gli artisti intervenuti, ha voluto citare Papa Francesco: “Donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore”. “Oggi – ha aggiunto – ho respirato aria di normalità in un momento così triste e difficile per il mondo; ho visto i sorrisi di tante persone, famiglie e bambini, che nonostante i problemi ci insegnano a guardare avanti col sorriso. Ed è intorno a questa speranza, che si rinnova di giorno in giorno, è nato il progetto di Cuore Amico, è nata la nostra creatura più dolce”. Infine ha concluso con il concetto più profondo legato all’associazione: “Donare fa rima con amare”.

Tra gli ospiti, come ogni anno, anche l’Unione Sportiva Lecce, presente con il presidente Saverio Sticchi Damiani e il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino che hanno voluto dare il loro contributo concreto ai bambini speciali salentini.

Cuore Amico aiuta le famiglie, non solo con la donazione delle auto attrezzate comode per ogni spostamento, ma anche con contributi economici che aiutano a coprire spese importanti che il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce.

In questa edizione, dai salvadanai rotti in studio durante la diretta, sono stati raccolti 23.774,10 euro che vanno a rimpinguare le altre donazioni. I bambini aiutati in questa 22esima edizione sono 7 e le auto attrezzate donate 2 che si aggiungono ai 640 bambini delle scorse 21 edizioni e alle 174 auto già precedentemente consegnate, numeri importanti, numeri d’amore, sorrisi di serenità sui volti meravigliosi di chi ogni giorno deve affrontare grandi difficoltà.

Tutti il raccolto, tutti i fondi vengono interamente donati.

E da oggi si riparte già verso nuovi obiettivi a bordo della macchina organizzativa dal cuore colorato che è sempre in moto.

