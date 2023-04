Quasi due milioni di euro per le giostrine per bimbi disabili. Casili : “Raggiunti quasi tutti i Comuni pugliesi”

“A distanza di qualche anno dall’approvazione della mia proposta per adeguare ‘i parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità’, sono stati raggiunti risultati importanti di cui sono orgoglioso. Alla data di oggi sono stati stanziati quasi 2 milioni di euro che hanno permesso a 206 Comuni della Puglia di migliorare le aree gioco. Con l’ultimo bando, il quinto, hanno potuto accedere al finanziamento altri 29 Comuni pugliesi, dalla Capitanata al Salento e contiamo con il prossimo bando di coprire i Comuni restanti”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili

“Una misura – continua Casili – voluto nella manovra di bilancio del 2016, grazie alla quale i Comuni pugliesi hanno ottenuto un contributo massimo di 10mila euro a progetto con una quota di cofinanziamento. La finalità del provvedimento era assicurare che i bambini con disabilità potessero avere nei parchi pubblici percorsi ad hoc, rampe di accesso e pavimentazioni dell’area gioco, giostrine e strutture per lo sport, perché potessero giocare come tutti gli altri bambini senza alcuna barriera. Interventi come questi restituiscono la bellezza del fare politica al servizio delle persone soprattutto di quelle più deboli”.