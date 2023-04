Tre anni di Covid, effetti devastanti sulla sanità e sulla prevenzione delle altre malattie. Le sottovarianti non preoccupano: 499 nuovi casi in Puglia, 131 nel leccese

PUGLIA – Il bilancio sanitario sull’emergenza covid, che sembra ormai alle spalle, dopo 3 lunghi anni, è allarmante: dalla prevenzione oncologica a quella andrologica, fino a quella cardiologica, in quasi tutti i campi della sanità si registrano ritardi che rischiamo di scontare in termini di vite umane. “È emersa chiaramente l’incapacità del Sistema Sanitario Nazionale e della medicina territoriale, di farsi carico dei pazienti ‘no-covid’ ed in particolare i cronici, costretti a ricorrere alla sanità privata non convenzionata” – scrivono i responsabili del report Tribunale dei Diritti del Malato di Casarano. La nostra sanità va ripensata, dopo l’ “isteria pandemica”, che ha spinto i decisori politici più zelanti a non garantire con continuità e facilità i servizi necessari per tutta una serie di patologie o gli screening di prevenzione di altre gravissime malattie. “La nostra Sanità ha evidenziato tutte le fragilità, contro le quali stava già lottando da tempo e che con l’emergenza del Covid, si sono maggiormente intensificate: mancanza di umanizzazione, servizi sanitari che operano al limite del collasso con scarso personale ed anche macchinari obsoleti, numeri verdi che non funzionano o funzionano male e liste d’attesa sempre più lunghe” – spiega la responsabile TdM di Casarano, Cristina Lezzi. Oggi, che la pandemia si è trasformata in endemia e sembra più preoccupante l’australiana del covid, è necessaria una svolta improcrastinabile. Mentre è in arrivo la sottovariante Kraken possiamo organizzarci meglio: le risorse ci sono.

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 5.867 (ieri 6.784) test eseguiti e 499 (ieri 698) casi: l’indice dei positivi scende all’’8,51% rispetto al 10,29% di ieri. Media ultimi due giorni 9,54%(precedente 10,58%).

Si registrano come ieri 2 decessi.

Con 131 nuovi casi (ieri 189) la provincia di Lecce rimane al secondo posto fra le province pugliesi (Bari, 160 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 267 a 260 (-7), mentre gli attualmente positivi scendono da 18.019 a 17.573 (-446).

Dei 260 ricoverati, 243 (ieri 250, -7) sono in area non critica, mentre 17 (ieri 17, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 160

Provincia di Bat: 43

Provincia di Brindisi: 52

Provincia di Foggia: 40

Provincia di Lecce: 131

Provincia di Taranto: 70

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 1