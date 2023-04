“Unisciti a noi, apri una sede Federaziende nella tua città”, Simona De Lumè lancia l’appello

Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati- intende aprire su tutto il Territorio Nazionale nuove articolazioni Zonali e Provinciali per aumentare il proprio grado di rappresentatività. Da punto di riferimento per tutto il Salento, dunque, ambisce a diventare fiore all’occhiello della Consulenza e dell’Assistenza alle Piccole e Medie Imprese in tutto il Paese. Ad oggi la Confederazione vanta 700 sedi comunali presenti in oltre 40 province in tutta Italia. Ed è stato proprio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, dopo averne accertato la capillare presenza sul territorio nazionale, ha riconosciuto nel 2014 la rilevanza nazionale di Federaziende, ai sensi della legge 311/73. La Confederazione è firmataria di contratti collettivi nazionali del lavoro regolarmente depositati al CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) dei comparti: commercio, turismo, servizi, artigianato e agricoltura e ha stipulato con Inps e Inail le convenzioni per la riscossione dei contributi associativi dei propri aderenti a mezzo F24, oltre alle convenzioni per la riscossione delle quote associative di coloro che chiedono all’Istituto previdenziale le indennità di disoccupazione ordinarie e agricole e per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche. Innumerevoli i servizi promossi dalla Confederazione ed erogati nelle varie articolazioni territoriali: CONTABILITA’ SEMPLIFICATA, ORDINARIA, MINIMI E FORFETTARI – ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA, CONSULENZA DEL LAVORO, PAGHE ON LINE – CAAF (CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE) – CONFIDI, FINANZA AGEVOLATA – FORMAZIONE PROFESSIONALE E ABILITANTE – ENTE BILATERALE – CONCILIAZIONI SINDACALI – PRATICHE CAMERALI – RILASCIO SMART CARD, SPID E TOKEN – SICUREZZA SUL LAVORO – GESTIONE QUOTE ASSOCIATIVE – ASSEVERAZIONE CREDITI ERARIALI (BONUS FACCIATE, 110%, ECC.) – INTERNAZIONALIZZAZIONE – COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALIZZAZIONE. I lettori del nostro giornale on line ricorderanno certamente le iniziative promosse dall’Organizzazione lo scorso anno. Il Progetto Sportello Export ormai operativo che è diventato un supporto concreto per l’internazionalizzazione delle imprese in partenariato con Emporium srls e che garantisce tra gli altri i servizi di primo orientamento ai mercati esteri e ai finanziamenti disponibili per l’internazionalizzazione, export check up, individuazione mercato target, ricerca potenziali clienti/fornitori esteri, temporary export manager e assistenza per la partecipazione a fiere internazionali. Tra le altre iniziative spicca poi il supporto da parte del Consorzio Fidi promosso da Federaziende, grazie al quale le PMI Salentine possono avere garanzie di accesso al credito con oltre 40 istituti nazionali. Ed ancora una delle iniziative decisamente più innovative per il territorio è rappresentata dall’attivazione della piattaforma #PUGLIACOMMERCIO, il primo ipermercato on line della Puglia, grazie al quale gli operatori del commercio e artigianato possono vendere i propri prodotti on line. Di recente l’organizzazione ha anche lanciato il progetto Sportello Incentivi al quale hanno già aderito 80 professionisti tra dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Presidenza Nazionale al numero telefonico 0832/606488 interno 8.

