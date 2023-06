Arpal, il 2 marzo recruiting day al centro per l’impiego di Galatina

Un recruiting day per facilitare l’incontro domanda-offerta di lavoro: si terrà giovedì pomeriggio, 2 marzo, dalle 15 alle 18, presso il Centro per l’impiego di Galatina, in via V.Vallone n.25, l’evento organizzato per reperire personale per le tante aziende della zona. Gli operatori Arpal accoglieranno i candidati per le 106 posizioni aperte presso 28 imprese del territorio di Galatina. Inoltre, otto imprese saranno presenti in sede per interloquire direttamente con i candidati: si cerca personale nei settori metalmeccanico, commercio, turismo e ristorazione, amministrativo ed edilizia. Non solo, nell’occasione assieme a Gi Group verranno selezionati diplomati in materie tecniche da inserire nell’Academy per manutentore meccanico curata da HiRevo Mechanics 4.0, la specializzazione di Gi Group dedicata a valorizzare le esperienze, le competenze e il potenziale dei candidati in ambito meccanico, meccatronico ed elettromeccanico. Un percorso di formazione mirato, finalizzato all’assunzione di tre lavoratori presso Officine e Fonderie De Riccardis, azienda di Soleto leader campo della produzione dei getti in ghisa per applicazioni meccaniche, con un forte orientamento a produzioni ad elevato contenuto tecnologico. Le risorse saranno inserite in un percorso formativo, professionale e gratuito, con l’obiettivo di ottenere formazione e basi per svolgere la mansione. Il programma dell’Academy prevede due moduli: una parte teorica in aula e una parte pratica in azienda. Al termine del percorso di formazione, tre candidati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato in somministrazione da Gi Group, con possibilità di assunzione successiva da parte dell’azienda. L’Academy si svolgerà a Soleto, sia per la parte teorica che per la parte pratica, a partire dal 20 marzo. I requisiti richiesti sono: diploma in ambito meccanico, meccatronico, elettrico, elettronico, nautico; buona manualità; interesse per il mondo della meccanica e della manutenzione; propensione al problem solving. Completano il profilo dinamicità, proattività, motivazione, buona capacità di apprendimento e di lavorare in team (Per info: Centro per l’impiego di Galatina, tel. 0832/373362, E-mail cpi.galatina@regione.puglia.it).

Continuano a crescere, intanto, le offerte in tutti i settori e in tutto l’ambito provinciale, come confermato dal nono report settimanale delle offerte di lavoro redatto dall’U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia. Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, raggiungibile anche cliccando sui codici offerta inseriti all’interno degli annunci contenuti nel report. Quest’ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia”, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l’impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.