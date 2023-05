Carnevale dei Piccoli e Veglione di Carnevale sabato 11 febbraio a Martignano

MARTIGNANO (Lecce) – Torna a Martignano, in Puglia, dal 10 al 21 febbraio 2023, il Carnevale della Grecìa Salentina e Martignanese, con un’edizione che segna il ritorno agli eventi carnevaleschi senza restrizioni, con la grande Sfilata dei Carri allegorici e Gruppi mascherati di domenica 19 febbraio e con tutti i Riti de La Morte te lu Paulinu Cazzasassi di martedì 21 febbraio 2023.

Grazie al lavoro del Comune di Martignano, del Coordinamento del Carnevale Griko, dell’Istituto Comprensivo di Calimera, Caprarica di lecce e Martignano, del Gruppo Amici te lu Paulinu e della Sartoria Popolare la comunità del piccolo borgo griko è pronta ad accogliere le tante persone festanti che ogni anno animano con i loro colori ed entusiasmo uno dei carnevali più belli di Puglia.

L’edizione 2023, nel solco di una tradizione lunga ben 43 anni e che caratterizza quello Griko come il Carnevale dei Diritti, porrà l’accento sul tema della Felicità.

, presso il, in Piazza della Repubblica, ritorna il, un evento interamente dedicato al divertimento dei bambini, con spettacolo di magia, truccabimbi, animazione musicale, sfilata in maschera con premiazione, pentolaccia. A seguire dalle 20.00 ilriservato ai più grandi con giochi, animazione musicale, karaoke, cuccagna, just dance.