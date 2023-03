Bando galattica: 50 mila euro per un progetto dedicato ai giovani

Il Comune di Gallipoli tra i beneficiari del finanziamento regionale Galattica – Rete Giovani Puglia con un progetto che per oltre un anno valorizzerà i più giovani partendo da uno dei luoghi cardine del centro storico, l’infopoint turistico, e abbracciando di volta in volta tutti i luoghi culturali presenti nel territorio cittadino.

Dopo il primo incontro pubblico a Bari alla presenza del vicesindaco Tony Piteo con tutti i comuni della rete, oggi il comune di Gallipoli ha ufficialmente firmato il disciplinare di avvio del progetto. In questi mesi si definiranno nello specifico tutti i laboratori e il cronoprogramma delle attività che avranno inizio entro l’estate.

Galattica – Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

Nello specifico il progetto presentato dall’Ente che ha ottenuto il massimo dell’importo possibile, ovvero 50 mila euro, partirà entro l’estate puntando fin da subito alla realizzazione di una serie di azioni perfettamente compatibili con le attività di accoglienza ed orientamento già in essere presso l’infopoint di via De Pace che, come già detto, sarà il centro propulsore delle attività proposte favorendo interazioni sociali, mobilitando emozioni, contingentando tempi e modi di azione e combattendo l’isolamento. In sostanza, le attività proposte saranno tre: counseling psicologico, laboratori partecipati e incubatore d’impresa. In particolare, il counseling psicologico – ovvero il processo finalizzato ad aiutare una persona a risolvere un problema o a prendere una decisione in un arco di tempo breve e delimitato – tenderà a sviluppare le potenzialità del partecipante, promuovendone atteggiamenti propositivi e stimolando scelte consapevoli con momenti di “ascolto” rivolti a singoli e gruppi. Allo stesso modo i laboratori e le attività di incubatore d’impresa avranno come obiettivo quello di accompagnare i giovani con idee imprenditoriali ad avviare il proprio business.

“Gallipoli nella rete di Galattica: questo si traduce come una maggiore attenzione ai nostri giovani che avranno la possibilità di seguire delle attività ben definite e utili per il loro percorso personale e formativo. Orgogliosi di questo importante risultato, sempre dalla parte della città e dei cittadini ” conclude il sindaco Stefano Minerva.