FCI Puglia: in archivio il Trofeo Maglie Bike di mountain bike e il Trofeo Giro delle 100 Masserie per amatori

MAGLIE (Lecce) – Tutto come nelle previsioni della vigilia anche perché gli organizzatori del sodalizio Maglie Bike sono stati all’altezza della situazione per ospitare un gran numero di bikers anche da diverse zone d’Italia. E così grande successo ha riscosso il Trofeo Maglie Bike-Ausman, la cui quindicesima edizione ha avuto la sua importanza sia per l’assegnazione dei punti top class FCI solo per le categorie esordienti e allievi che per i circuiti Challenge XCO Puglia e XCO Salento Race. Obiettivo podio raggiunto in ambito giovanile con Marco Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Marco Lippolis (Asd 1 Dente in Più) e Nicolò Montanaro (Asd 1 Dente in Più) tra gli esordienti primo anno, Walter Vaglio (Scuola di Ciclismo-Tugliese Salentino), Fabio Schirinzi (Leo Construction Salis Bike) e Alessandro Antonacci (Asd 1 Dente in Più) tra gli esordienti secondo anno, Megan Pugliese (Asd 1 Dente in Più), Maria Vittoria Quarta (Kalos) e Martina Lacava (GS Ciclistico Grottaglie) tra le esordienti donne, Francesco Carnevali (Cycling Cafè Racing Team), Ivan Diomede (Asd Fusion Bike) e Domenico Mangino (Team Bykers Viggiano) tra gli allievi primo anno, Nicolò Grini (Bici Adventure Team), Michele Affricani (Bici Adventure Team) e Marco Russo (Team Go Fast Puglia) tra gli allievi secondo anno, Denise Schito (Maglie Bike), Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo) e Marielena Gramegna (Avis Bike Ruvo) tra le allieve donne, Simone Massaro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Francesco Vigilante (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Francesco Cisternino (NRG Bike) tra gli juniores uomini, Jennifer Maria Fosco (Maglie Bike) e Dalila Langone (Loco Bikers), Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino) e Simone Tarantini (Ciclisport 2000 Team) tra gli open. Primati di categoria in ambito amatoriale per Mattia Calabriso (Sport Bike Salice) tra i master junior, Antonio Russo (Terrarussa Ciclismo) tra gli élite sport, Stefano Bevilacqua (Cicloclub Spongano) tra i master 1, Antonio Delucia (Team Eracle) tra i master 2, Cosimo Cattedra (Team Preview Sei Sport) tra i master 3, Pasquale Semeraro (New Cycling Team) tra i master 4, Luigi Stomeo (Maglie Bike) tra i master 5, Luciano De Donno (Maglie Bike) tra i master 6, Antonio Centonze (Terrarussa Ciclismo) tra i master 7, Domenico Guastamacchia (Avis Bike Ruvo) tra i master 8 e Samantha De Pascali (Cicloclub Spongano) tra le donne master. A questo link https://www.youtube.com/watch?v=GJdNy14iAz4 di Sport Report la sintesi ed alcune interviste a cura di Giulio Carbone.

Classifiche complete su Icron a questo link https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20232488 .

CRISPIANO – Riuscito, nonostante lo scroscio finale di pioggia al momento dell’arrivo, lo svolgimento del Trofeo Giro delle 100 Masserie a Crispiano con l’organizzazione del Bikemania Asd e il coordinamento di DCM Disposizioni Corse Monarda per il varo ufficiale della stagione 2023 del Cicloamatour, il campionato ciclistico amatoriale sotto l’egida FCI Puglia di cui Crispiano è stata sede della prima di tutte e dieci le prove del circuito. L’anello di 20 chilometri ripetuto 4 volte con inclusi la salita di Pilano e la discesa delle Voccole ha messo a dura prova gli oltre 130 partecipanti. Ad imporsi Marco Larossa (Team Larossa – 1°master 1) davanti al campione italiano Fabio Ciccarese (Airone Leo Constructions – 1°master 3) leggermente defilati Ciro Greco (Team Eracle – 1°élite sport), Roberto Semeraro (Team Eracle), Achille De Tommaso (Team Preview Sei Sport) tra il terzo e il quinto posto assoluto, in luce Cesare Laera (Teknobike – 1°master junior), Santo Rovito (DRS Cycling – 1°master 2), Giuseppe Navedoro (Team Larossa – 1°master 4), Salvatore Solina (Airone Leo Constructions – 1°master 5), Domenico Sangirardi (UPJ Taranto – 1°master 6), Francesco Musci (Team Eracle – 1°master 7) e Giuseppe Giannuzzi (Teknobike – 1°master 8). Al femminile primo posto e netto trionfo di Elena Cairo (Tranchese Cycling – 1°master donna 3), a seguire Caterina Bello (Pedale Elettrico – 1°master donna 1), Giusy Criscuolo (Ciclo Team Matera Sassi – 1°èlite master donna) e Rosangela Greco (Team Eracle – 1°master donna 4).

Classifiche complete su Icron a questo link https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20201003

