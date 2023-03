Fondi FSC, Delli Noci: chiediamo un Consiglio regionale monotematico perché da questi fondi dipendono molti dei progetti per la Puglia, tra cui i Giochi del Mediterraneo

“Con grande rammarico ma anche stupore – ha commentato il consigliere Alessandro Delli Noci –riceviamo la decisione del centrodestra regionale di non anticipare la discussione sulla mozione relativa all’ingiustificato ritardo del trasferimento dei fondi FSC da parte del Governo centrale. Evidentemente, per i consiglieri di centrodestra mantenersi in linea con le decisioni del proprio Governo è più importante che battersi per la Puglia e per i pugliesi.”

“Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono oggi indispensabili per dare continuità alla programmazione regionale, per sostenere le imprese, tutelare il lavoro e affrontare le nuove sfide, dalla digitalizzazione all’economia green, dal contrasto ai divari geografici e di genere alla riconversione di alcuni settori produttivi.

“Non solo, grazie a questi fondi potremo sostenere con 50 milioni di euro gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026, un’inziativa molto importante per la rinascita di questa città e un’occasione di sviluppo per l’intera regione.

“Per queste ragioni – e per mettere in campo altresì azioni congiunte relative all’insufficiente incremento del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale – chiedo, insieme al presidente Emiliano, al vicepresidente Piemontese e ai capogruppo di maggioranza, un Consiglio regionale monotematico in cui si affrontino a viso aperto questioni che non interessano solo una parte di questa assise, ma che interessano ogni signolo consigliere e ogni cittadino pugliese.

“Abbiamo voluto coinvolgere l’assise regionale perché il silenzio del ministro Fitto su questa questione, da cui dipende il futuro del tessuto produttivo ed economico regionale, non è più tollerabile ed esige un intervento corale a prescindere dalla propria appartenenza politica.

Ricordo ancora una volta che la programmazione 2014/2020 ha rappresentato per la nostra Regione un’esperienza importante e significativa, soprattutto riguardo al sostegno al tessuto produttivo ed economico. Al 31 dicembre 2022, la Regione Puglia ha raggiunto il tetto dei 7,3 miliardi di euro di investimenti che hanno coinvolto in maniera efficace tutto il tessuto imprenditoriale regionale: 2 miliardi di euro sono stati investimenti promossi da grandi imprese e ben 5,3 miliardi di euro sono stati investimenti presentati da PMI e da start up. Durante la crisi epidemiologica, la Regione Puglia ha reso disponibili oltre 820 milioni di euro, per consentire a ben 21.000 imprese di ottenere in tempi record mutui per 2,1 miliardi di euro dal sistema bancario e istituzionale, permettendo la messa in sicurezza del sistema produttivo locale, come accertato anche dalle analisi della Banca d’Italia.

Tutti i risultati raggiunti con la strumentazione regionale – ha concluso Delli Noci – andranno dispersi senza la mancata integrazione fra i fondi europei FESR e FSE+ e il Fondo di Sviluppo e di Coesione. Un fatto grave a cui nessuno di noi può rimanere indifferente”.