Leo Shoes Casarano, con il Bari l’affascinante derby di Puglia

Quando oramai mancano solo tre giornate al termine della regular season, l’equilibrio che regna da inizio campionato fa si che la maggior parte dei verdetti sia ancora chiusa nel cassetto con le ultime sfide che si preannunciano infuocate e intense.

Questo discorso calza a pennello anche in casa Leo Shoes Casarano con i rossoazzurri che cercheranno di conquistare nei restanti match quei punti necessari per agganciare il treno playoff.

Il prossimo appuntamento per Peluso e compagni sarà dal sapore particolare: dopo circa un mese si torna finalmente a giocare al PalaCesari di Cutrofiano dove domenica pomeriggio arriverà il Bari di Mister Spinelli per dar vita ad un derby pugliese che metterà in palio punti importanti in chiave playoff.

Attualmente la squadra biancorossa (nelle cui fila militano gli ex Paoletti e Ferenciac) occupa la sesta posizione in classifica ed è più avanti di quattro lunghezze proprio della Leo Shoes Casarano.

Il club del capoluogo di regione ha avuto un inizio di stagione brillante bruscamente interrotto a cavallo tra Novembre e Dicembre, quando una serie di ko hanno mandato in crisi la formazione biancorossa che comunque non ha tradito le attese riprendendo il cammino e conducendo un girone di ritorno ad alti livelli.

Mister Licchelli ed i suoi ragazzi proveranno in tutti i modi a riscattare i due ultimi ko per interrompere la serie negativa e conquistare punti fondamentali nella rincorsa al sogno playoff.

All’andata finí 0-3 per i rossoazzurri.

Arbitri dell’incontro saranno i sig.ri Vecchione Rosario e Morgillo Davide.

Diretta streaming del match sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.