Mercoledì 15 e venerdì 17 marzo Valentina Sciurti e Davide Morgagni aprono Sguardi Musicali online e a San Cesario di Lecce

SAN CESARIO DI LECCE – Mercoledì 15 marzo alle 19, sul canale youtube e sul profilo facebook di Astràgali Teatro, con la presentazione in live streaming della residenza artistica di Valentina Sciurti e Davide Morgagni riprende il percorso di “Sguardi meridiani”. Durante tutto l’anno il nuovo progetto della compagnia leccese Astràgali Teatro, sostenuto da “Residenze per artisti nei territori (2022/2024)” del Ministero della Cultura in collaborazione con Regione Puglia, propone un’azione di condivisione di ricerche e pratiche artistiche con residenze, momenti di presentazione e dimostrazione di lavoro e spettacoli.

La danzatrice, attrice, regista Valentina Sciurti e lo scrittore, autore, regista e attore Davide Morgagni, fondatori della compagnia leccese Therasia Teatro – Il Garage delle Arti, illustreranno il percorso partito il 3 marzo nella sede leccese di Astràgali Teatro. Dopo il lavoro delle ultime due settimane, venerdì 17 marzo alle 20:30 (ingresso gratuito – prenotazione consigliata 3275611519) nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce sarà proposto il primo studio de “L’Odore Cattivo – Concerto Teatrale”, liberamente ispirato all’opera “Le Serve” di Jean Genet. In questa esperienza, Valentina Sciurti (regia, testi e luci) sarà affiancata dalle musiche dal vivo della cantante Serena Abrami e del chitarrista Enrico Vitali, fondatori del gruppo musicale “Leda”, mentre Davide Morgagni (aiuto regia) cura la riscrittura scenica.

Da anni Sciurti e Morgagni sono impegnati in spazio di ricerca espressiva che cerca di far dialogare più piani linguistici e a sviluppare una ricerca scenica fondata sullo studio di partiture fisiche e vocali, componendo opere caratterizzate da un montaggio ritmico, sonoro e visivo basato sul modello dello spartito musicale. «Le Serve di Jean Genet emerge dai bassifondi, si muove tra le tubature calcaree dei pensieri delle sorelle-serve, inseparabili, l’una nell’odore dell’altra; impegnate costantemente a servire la Signora, le offrono la loro intera esistenza in cambio di un po’ di cibo e una piccola soffitta», raccontano Sciurti e Morgagni. «Molteplici voci attraversano una sola figura e, assieme alla trama musicale che si rivela come vera e propria presenza attoriale attraverso sonorità oscure da trip psichedelico, disegnano l’intera partitura spaziale, ci conducono in quei luoghi profondissimi e inconsci di due menti sigillate dalla perpetua impossibilità di divenire altro ma che pur troveranno il modo di rovesciare la loro condizione.”C’è sempre un modo per fare qualcosa di grande!”, si dicono le serve», proseguono. «Il delitto delle sorelle Papin, avvenuto nel 1933 in un paesino francese di poche anime, assieme ad alcuni momenti dell’opera di Genet che ne riscrive letterariamente la vicenda realmente accaduta, divengono preziosi espedienti per mettere in scena un’estetica del dissenso».

Il ciclo di residenze proseguirà dal 2 al 16 aprile con INC InNprogressCollective, diretto dal coreografo iraniano Afshin Varjavandi, dal 14 al 18 maggio con i due attori del Burkina Faso Rakieta Kanazoe e Phylemon Ouedraogo, per chiudersi a ottobre con la presenza della Compagnia Carnevale di Milano. Nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, inoltre, Sguardi Meridiani accoglierà “Decameron” di Giovanni Boccaccio della compagnia Diaghilev diretto e intepretato da Paolo Panaro (mercoledì 5 aprile ore 20:30 – ingresso 5 euro), “La rosa bianca. Ovvero, i poeti e la musica” di Astràgali Teatro (giovedì 13 aprile ore 20:30 – ingresso 5 euro nella sede leccese della compagnia) e gli spettacoli per ragazze e ragazzi “Storia di Bella” del Teatro le Forche, ispirato alla storia “La Penta mano-mozza” de “Lu Cunto De Li Cunti” di Gianbattista Basile (domenica 7 maggio ore 17:30) e “Ri-Fiuto” di Terrammare Teatro (domenica 14 maggio ore 17:30).

Sguardi Meridiani si inserisce nel più articolato progetto Teatri a Sud (info e programma www.astragali.it), ideato e promosso da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di San Cesario di Lecce: una scelta poetica e politica, la sfida di formare una comunità di artisti del Sud Italia e dei Sud del mondo, che faccia dialogare le diverse esperienze, i progetti, le buone pratiche, le esperienze di resistenza e che sappia rilanciare una riflessione sulla questione meridiana e sulle pratiche teatrali ed artistiche. Un ascolto e uno scambio tra esperienze diverse accomunate dalla necessità di nuove possibilità per una relazione più attiva con la comunità, per rallentare il depauperamento delle risorse, per la costruzione di modelli alternativi, per la messa in valore di quello che il sud possiede e per ribadirne la differenza.

La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, formare attori e dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro dell’Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in molti luoghi di grande interesse culturale in Italia e all’estero, anche in siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco.