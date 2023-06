Softair, successo per la 2° tappa Csen che fa sbarcare gli indiani nel Salento

Domenica 5 Marzo nel territorio salentino si è svolta la 2^tappa del campionato CSEN PUGLIA , organizzata dal comitato di BRINDISI in collaborazione con i club BLACK DEER, NAOS, CANI SCIOLTI e GHOST RECON. All’evento hanno partecipato 10 associazioni delle più rappresentative di Puglia e Basilicata.

Le squadre si sono fronteggiate per oltre 8 ore nella bellissima location dai panorami salentini, proponendo scenografie ispirate agli indiani d’America degne di un film. La storia della gara riprendeva la cultura e la tradizione di cinque tribu’ indiane in chiave moderna. La gara molto tecnica e intensa a messo a dura prova i partecipanti che hanno dovuto percorrere 12 km sotto la pioggia battente, tutti i team si sono dati battaglia e alla fine sul filo di lana hanno trionfato i FOXHOUND , secondi gli UXENTUM e terzi anche loro sul podio i DANGER AIRSOFTCLUB SALENTO.

Raffaele Vantaggiato responsabile tecnico CSEN :”Il comitato CSEN BRINDISI non solo presenta un campionato tra i più avvincenti , ma racchiude nel proprio gruppo tantissime realtà di questa disciplina sicuramente tra la più rappresentative per questo sport, inoltre è il primo comitato ad aver creato uno staff arbitrale che gestisce tutti gli eventi con la massima serietà e trasparenza, inoltre forniamo supporto ai nostri club con corsi di formazione e aggiornamento continuo, stiamo lavorando bene in questo settore con l’entusiasmo di tutti e i risultati ci danno ragione.”

Adesso appuntamento il 26 Marzo con la 3^ tappa del nostro campionato itinerante per promuovere il softair e il nostro territorio.

