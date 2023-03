Xylella, Poli Bortone: occorre subito commissario

LECCE – “Sono pienamente d’accordo con Azione Lecce nel chiedere senza ulteriori indugi un commissario autonomo con pieni poteri per la gestione del fenomeno emergenziale xylella che è stato affrontato in termini assolutamente inadeguati provocando danni irreversibili al territorio e in particolare nella zona del Salento.” Lo dichiara Adriana Poli Bortone presidente di Io Sud.

“Danni economici, danni ambientali, scarso interesse per la tutela delle identità territoriali che costituiscono un elemento imprescindibile per l’attrattività del territorio. Un decennio connotato da incertezze, distonie, inadeguatezze da parte della regione Puglia che non ha saputo affrontare con decisione e con la rapidità dovuta, un fenomeno che ha violentato migliaia di ettari della nostra bella agricoltura identitaria. A fronte di tale evidente inadeguatezza non c’è che da auspicare che il governo intervenga subito con la nomina di un commissario. Da ex ministro dell’agricoltura, ma soprattutto da meridionale e salentina amante della propria terra, ritengo non sia ulteriormente sopportabile una situazione del genere.”