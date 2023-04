Antonio de Santis nominato Segretario Provinciale di Democrazia Liberale

Il Segretario Nazionale di Democrazia Liberale Fabio Gava, già Vicepresidente della Regione Veneto e Deputato nella XVI legislatura della Repubblica Italiana, ha nominato il Segretario Provinciale di Democrazia Liberale nella persona di Antonio de Santis, il quale, informatore scientifico del farmaco in pensione e cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, è stato in passato anche presidente regionale per la Puglia e consigliere nazionale del Partito Liberale Italiano.

Prosegue pertanto il percorso di radicamento territoriale di Democrazia Liberale sul territorio nazionale. Democrazia Liberale promuove la società liberale ed è rappresentata dal Segretario Nazionale On. Fabio Gava, dal Presidente Nazionale Sen. Enzo Palumbo dal Presidente d’Onore Nazionale Prof. Lorenzo Infantino e dal Vice-Segretario Nazionale Avv. Alberto Marchetti.

Antonio De Santis ha così commentato la sua nomina: Ringrazio il Segretario Nazionale di Democrazia Liberale On. Fabio Gava, il Presidente Nazionale Sen. Enzo Palumbo, il Vice-Segretario Nazionale Avv. Alberto Marchetti e tutta la dirigenza per fiducia accordatami. Avvieremo a breve il tesseramento provinciale e istituiremo già nei prossimi giorni vari coordinamenti comunali, attuando iniziative sul territorio provinciale per diffondere gli ideali liberaldemocratici che ci contraddistinguono. Già in queste elezioni comunali saremo impegnati con nostri referenti a sostegno di candidati e liste. Nei giorni passati abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione politica provinciale con Unione per la Democrazia e la Libertà a testimonianza dell’importanza di creare un aggregato più ramificato e radicato sul territorio per poter diventare sempre più forza politica coinvolta nei numerosi comuni che contraddistinguono la nostra amata provincia. Dispiace intanto aver appreso della ricusazione della lista da noi sostenuta “Squinzano Cambio” del candidato sindaco Andrea Andresani. Siamo fiduciosi che il ricorso presentato dal candidato sindaco Andrea Andresani possa essere accolto dal TAR, determinando la partecipazione della lista alle elezioni comunali di Squinzano.