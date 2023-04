Mototurismo.Proposta di legge Pagliaro: “Segmento che può offrire grandi opportunità, garantendo strutture e servizi adeguati”

“La libertà viaggia su due ruote, ma servono strutture, servizi e percorsi dedicati. Promuovere e valorizzare il mototurismo nella nostra regione è l’obiettivo della proposta di legge che ho presentato, già sottoscritta dal presidente Emiliano e da 30 colleghi consiglieri.” Lo scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Un provvedimento che nasce dall’esigenza di regolamentare la promozione di una tipologia di turismo slow che si va diffondendo anche nel Tacco d’Italia, e che unisce il piacere della scoperta dei territori – con i loro patrimoni artistici, storici e naturali e le produzioni tipiche locali – al piacere di viaggiare in libertà e al senso di avventura che solo le due ruote possono dare, godendo appieno dei panorami che la natura offre. È una particolare tipologia di turismo esperienziale che permette di interagire facilmente con i luoghi visitati, un turismo del territorio che, attraverso gli spostamenti in moto, dà l’opportunità di scegliere in modo flessibile il livello di interesse del turista, facendolo soffermare maggiormente sui luoghi e sugli aspetti del territorio che lo incuriosiscono di più. E la nostra terra, per la sua morfologia e la varietà dei paesaggi che offre, si presta perfettamente al turismo motociclistico.

Ma per attrarre i turisti in moto occorre organizzare tutta una serie di strutture e servizi che garantiscano una vacanza accogliente, confortevole e sicura: itinerari ad hoc per gli spostamenti in motocicletta, strutture ricettive e stabilimenti balneari attrezzati e preparati per le specifiche esigenze del viaggiatore in moto, a cominciare dal numero di stalli per il parcheggio delle moto, e poi strade sicure. Questo è un tasto dolente, perché la manutenzione delle nostre carreggiate e la qualità della segnaletica stradale lasciano molto a desiderare in numerosi tratti della rete viaria regionale.

Questa legge interviene a regolamentare tutti gli elementi materiali e immateriali che possono contribuire alla promozione del mototurismo, con iniziative che dovranno essere contenute negli strumenti regionali di programmazione del settore turistico. La proposta normativa prevede anche la formazione di operatori qualificati che accompagnino i mototuristi nei loro tour, avvalendosi della collaborazione di esperti del Coni, dell’Asi e della Federazione Motociclistica Italiana e di tutti quegli enti di promozione sportiva che operano in questo specifico settore.

È una proposta di legge importante per qualificare e destagionalizzare l’offerta turistica regionale, e siamo pronti a presentarla domenica 7 maggio alla presenza di motociclisti e appassionati delle due ruote a motore in una località iconica da vivere sulle due ruote”.