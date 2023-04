Sanità, Pagliaro: “PET rotta all’Oncologico e RM cardiaca ferma al Fazzi. Carenze gravi, l’Asl Lecce venga a renderne conto in audizione”

LECCE – “Da un mese all’ospedale oncologico di Lecce la Pet è rotta. La tomografia a emissione di positroni è un esame diagnostico importante che consente di rilevare eventuali anomalie di tessuti e organi del nostro corpo”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Ma per eseguirlo, i cittadini leccesi sono costretti a rivolgersi a strutture private o fuori provincia, con tutti i disagi e i costi che ne conseguono. Ma non è l’unica carenza strumentale grave: al DEA del Vito Fazzi di Lecce la macchina per la Risonanza magnetica cardiaca non è mai entrata in funzione, nonostante gli impegni ricevuti in Consiglio regionale a seguito delle audizioni che ho richiesto in Commissione Sanità ben due anni fa. Ci era stato assicurato che il problema del software sarebbe stato risolto in tempi brevi per consentire l’attivazione dell’apparecchio, che invece continua a restare fermo privando gli utenti leccesi e salentini di un esame fondamentale per studiare in modo approfondito tessuti e strutture del cuore.

Avere fior di macchinari per la diagnosi di patologie così serie e tenerli parcheggiati è una mala gestio inaccettabile. Di questi disservizi che incidono pesantemente sul diritto alla salute degli utenti di Lecce e provincia e del Salento, vengano a rispondere i vertici della Asl e dell’ospedale Vito Fazzi, nell’audizione che ho richiesto in Commissione Sanità”.