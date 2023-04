Si perdono durante un’escursione nella riserva naturale: 5 salentini tratti in salvo in Abruzzo grazie ad un’app

BORRELLO/LECCE – In trasferta in Abruzzo per un’escursione in mezzo ai boschi, non riescono più a ritrovare la strada e vengono tratti in salvo dai carabinieri forestali.

Disavventura a lieto fine per un gruppo di 5 ragazzi salentini, nel pomeriggio dello scorso venerdì, all’interno della riserva naturale “Cascate del Verde” di Borrello.

Il gruppo di 20enni si era avventurato nella riserva naturale per fare un’escursione in mezzo alla natura. Nel tardo pomeriggio, però, dopo vari tentativi, i giovani si sono resi conto di aver perso l’orientamento, non riuscendo più a ritrovare la strada che li conducente all’area dove avevano parcheggiato l’auto.

Vedendo che il sole iniziava a calare, il rischio si faceva sempre più alto. Così hanno chiesto aiuto e in loro soccorso sono intervenuti i militari delle stazioni forestali di Villa Santa Maria e Torricella Peligna, a cui sono riusciti ad inviare le coordinate delle loro posizione grazie all’aiuto di un’applicazione del cellulare.

Ha avuto inizio uno scambio di informazioni continuo: mentre i militari si adoperavano per dare indicazioni telefoniche ai dispersi per comprendere dove fossero e come raggiungerli, perlustravano a piedi l’area segnalata alla loro ricerca.

Dopo circa un’ora di cammino, i ragazzi sono stati rintracciati all’interno di un impluvio molto scosceso, non facile da raggiungere.

Con non poche difficoltà i 5 sono stati recuperati e, accertata la loro integrità fisica, sono stati riaccompagnati dai militari alla propria auto.

Una disavventura senza conseguenze, che, di certo, i giovani salentini difficilmente dimenticheranno.