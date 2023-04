Sperimentazione trasporto ferroviario a idrogeno in Salento. Casili : “Si apre una nuova frontiera della mobilità sostenibile”

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per i 37,4 milioni di euro di fondi a valere sul PNRR ottenuti dalla Regione Puglia per la sperimentazione dell’idrogeno nel sistema di trasporto ferroviario regionale. Si tratta di un’importante novità nel contesto complessivo del trasporto pubblico locale. Le Ferrovie del Sud Est saranno il soggetto attuatore di questa sperimentazione che vede interessate tre salentine: la Lecce-Gallipoli, la Novoli-Gagliano e la Casarano-Gallipoli. I lavori dovranno essere realizzati entro giugno 2026, al termine di un iter che abbiamo cominciato nella passata legislatura regionale. Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi di questo progetto che, una volta completato, rappresenterà una svolta epocale per il nostro territorio”. Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili.

“Quello che stiamo per realizzare – continua Casili – non è solo un indispensabile e urgente ammodernamento dei convogli grazie al quale migliaia di studenti, lavoratori e turisti potranno finalmente viaggiare su mezzi sicuri e moderni. Si apre nel Salento anche una nuova frontiera della mobilità sostenibile. I treni a idrogeno infatti andranno a sostituire mezzi alimentati attraverso combustibili fossili, nell’ottica di un sistema di trasporto totalmente green. Significa che i treni locali che attraversano le nostre campagne si muoveranno a energia pulita, come auspicavamo da tempo. Un’esigenza di cui avevamo parlato già due anni fa in audizione con l’assessora Maurodinoia, che in quell’occasione aveva annunciato questo progetto innovativo. Il trasporto pubblico a idrogeno, tra l’altro, si inserisce perfettamente nel quadro di quella transizione ecologica intrapresa in Italia dal Movimento Cinque Stelle. La grande scommessa a cui siamo chiamati tutti, cittadini, imprese e ovviamente politica, è proprio questa: far sì che l’intera economia del Paese sia portatrice di interessi ambientali e abbia uno sviluppo sostenibile. Sono orgoglioso che questa sfida lanciata dal Movimento Cinque Stelle appena si è affacciato sulla scena politica italiana, passi oggi dal Salento”.