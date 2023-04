Una settimana di grande pallavolo giovanile in Puglia, giovedì arriva il campione del Mondo Andrea Lucchetta

Saranno giorni di grande pallavolo giovanile quelli che da oggi a giovedì domenica prossima si vivranno in Puglia. Dopo le Finali regionali U14 femminile e U15 maschile di domenica scorsa gocate a Massafra, saranno assegnati oggi a Cutrofiano e Galatina i titoli regionali giovanili U18 femminile e U19 maschile, finali che consegneranno anche i pass di accesso alle rispettive Finali Nazionali. Si giocherà invece domani in Salento, tra Copertino, Carmiano e Monteroni di Lecce il Trofeo dei Territori, torneo giovanile riservato alle annate 2009/2010 che coinvolge le rappresentative territoriali di ogni regione d’Italia, torneo affiancato dal marchio AeQuilibrium, partner della Federazione Italiana Pallavolo. In Puglia il Trofeo dei Territori è meglio conosciuto come Trofeo Meschini e vivrà la sua giornata di festa e agonismo domani con le prime gare in programma alle 9.30 e le due finali a Copertino alle 16.00 (maschile) e alle 18.00 (femminile).

La settimana di grande pallavolo giovanile pugliese proseguirà giovedì 4 maggio con l’arrivo del Tour S3 e del campione del mondo Andrea Lucchetta che scenderà in campo a Bari, nel villaggio che sarà allestito a Torre Quetta, per giocare insieme a migliaia di piccoli del Volley S3 in una giornata che vedrà partecipare la mattina le scuole pugliesi e nel pomeriggio le società pallavolistiche pugliesi.

A chiudere la settimana saranno le Finali regionali U16 femminile e U17 maschile che si giocheranno domenica prossima rispettivamente ad Acquaviva delle Fonti e a Castellana Grotte.

Tutte le gare delle Finali regionali giovanili, e le due finali del Trofeo dei Territori, saranno trasmesse in diretta sul canale youtube del CR FIPAV Puglia.

– Final4 Regionale Under 18 Femminile 30/04/2023

Semifinali ore 10:30

KLIMAITALIA JOKER ZERO5 UGV – FULGOR TRICASE (Palestra Polivalente – Casarano (LE))

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – APPIA MESAGNE VOLLEY (“Palasport Cesari – Cutrofiano (LE))

Finale 1°/2° posto ore 17:30 (“Palasport Cesari – Cutrofiano (LE))

– Final4 Regionale Under 19 Maschile 30/04/2023

Semifinali ore 11:00

MATERVOLLEY – SHOWY BOYS GALATINA (Palestra Comunale – Galatina (LE))

OPENGARDENWEB ALESSANO – VIBROTEK VOLLEY (Palazzetto dello Sport – Aradeo (LE))

Finale 3°/4° posto ore 16:30 (Palestra Comunale – Galatina (LE))

Finale 1°/2° posto ore 18:30 (Palestra Comunale – Galatina (LE))

– Calendario Trofeo dei Territori

CALENDARIO GARE TORNEO MASCHILE

Semifinali

ore 9.30 SEMIFINALE 1: LECCE vs BRINDISI – TARANTO

Palazzetto I.I.S. “Bachelet” – Via A. Verdesca – Copertino (LE)

ore 11.00 SEMIFINALE 2: PUGLIA vs BARI – BAT – FOGGIA

Palazzetto I.I.S. “Bachelet” – Via A. Verdesca – Copertino (LE)

Fase Finale

ore 16.00 FINALE 1°-2° POSTO: vincente 1^ gara vs vincente 2^ gara

Palazzetto I.I.S. “Bachelet” – Via A. Verdesca – Copertino (LE)

ore 16.00 FINALE 3°-4° POSTO: perdente 1^ gara vs perdente 2^ gara

Pallone Tensostatico – Via Campo Sportivo – Monteroni di Lecce (LE)

CALENDARIO GARE TORNEO FEMMINILE

Semifinali

ore 9.30 SEMIFINALE 1: LECCE vs BRINDISI – TARANTO

Palazzetto dello Sport c/o CS Polivalente – Via E. Berlinguer – Carmiano (LE)

ore 11.00 SEMIFINALE 2: BAT – FOGGIA vs BARI

Palazzetto dello Sport c/o CS Polivalente – Via E. Berlinguer – Carmiano (LE)

Fase Finale

ore 16.00 FINALE 3°-4° POSTO: perdente 1^ gara vs perdente 2^ gara

Palazzetto dello Sport c/o CS Polivalente – Via E. Berlinguer – Carmiano (LE)

ore 18.00 FINALE 1°-2° POSTO: vincente 1^ gara vs vincente 2^ gara

Palazzetto I.I.S. “Bachelet” – Via A. Verdesca – Copertino (LE)

Premiazione

ore 19.30 Premiazione di tutte le Squadre Maschile e Femminili Palazzetto I.I.S. “Bachelet” – Via A. Verdesca – Copertino (LE)