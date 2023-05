Budget della salute. FdI: diventa legge la PdL proposta da collega Gabellone che punta a personalizzare i percorsi di inserimento delle persone vulnerabili

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della proposta di legge a firma del collega Antonio Gabellone che prevede l'<Introduzione del metodo del budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati in Regione Puglia>.” Lo scrive in una nota il gruppo regionale di Fratelli d’Italia.

“La nuova legge, infatti, introduce il budget di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati rivolti a persone vulnerabili (disabili, ex tossicodipendenti o detenuti) tramite misure personalizzate che generano economie, integrano, danno piena dignità alle persone e li sottraggono a percorsi standardizzati che isolano dalle comunità.

“Il budget di salute è, infatti, uno strumento che permette di attribuire direttamente o indirettamente, attraverso i servizi socio sanitari i fondi agli utenti per supportare i loro fabbisogni di salute e benessere sociale e personale. L’individuo diventa così un integratore di servizi che ha un parziale controllo sul percorso riabilitativo di cui ha bisogno.”