G7, Poli Bortone: Meloni, grande considerazione per il Mezzogiorno d’Italia

“La scelta del presidente Giorgia Meloni della Puglia per il G7 del 2024 è un gesto di grande considerazione per il Mezzogiorno d’Italia e per la Puglia in particolare, come da lei sottolineato terra di dialogo, ponte tra Oriente e Occidente. Giorgia Meloni che anche a livello internazionale sta inanellando una serie di grandi risultati che danno credibilità all’Italia, si dimostra con questa decisione, attenta e consapevole dell’importante ruolo del Sud nello scenario internazionale”. Lo dichiara Adriana Poli Bortone .

