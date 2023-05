Galatone stravince il girone ed è già clima playoff con avversarie di Sicilia e Sardegna

L’Allianz Colazzo Galatone chiude il girone con un’altra vittoria e si prepara ai playoff per la serie A. Sabato scorso nell’ultima gara di campionato i biancoverdi hanno battuto in casa 3-0 il Rione Terra Pozzuoli al termine di un’annata record che ha visto il Galatone dominatore assoluto del girone H di serie B (primo posto a 70 punti). Quella di sabato è stata una partita a senso unico, coi ragazzi di mister Tonino Cavalera scesi in campo con carattere e senza lasciare spazio agli avversari. I set: 25-13, 25-16 e 25-16. Non c’è però molto tempo per festeggiare: martedì 16 maggio si gioca la prima delle due gare playoff per la serie A. Il vicepresidente Luciano Colazzo traccia un bilancio del campionato: «Vorrei sottolineare lo spirito di sacrificio di tutti quest’anno. Grazie in particolare a mister Tonino Cavalera che ha saputo “amalgamare” i ragazzi creando un gruppo che ha dato il massimo. È stato un girone di ritorno fantastico nel quale abbiamo vinto tutte le partite e raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio stagione, cioè andare ai playoff. Da oggi possiamo permetterci di sognare senza nasconderci – prosegue Colazzo – anche se siamo consapevoli di dover affrontare squadre molto dure. Galatone sta rispondendo in maniera impressionante al richiamo della pallavolo, sia quando giochiamo in casa che in trasferta. Nei playoff avremo ancora bisogno dell’apporto e del supporto di tutti». Anche il direttore sportivo Marco Imbriani è proiettato verso gli spareggi promozione: «Adesso viene il bello – dichiara – ma nel frattempo bisogna applaudire i ragazzi per questo straordinario cammino. Ringrazio poi lo staff tecnico di questa stagione: il fisioterapista Alessandro Vaglio, il preparatore Andrea Blasi, lo scout-man Alberto Guarini, il secondo allenatore Gabriele Manisi e infine mister Cavalera che ha realizzato un capolavoro. Durante il campionato – ricorda il ds Imbriani – ho capito che potevamo farcela quando abbiamo vinto in trasferta a Leverano, Grottaglie e Gioia Del Colle, tre avversarie fortissime. Adesso andremo a giocarci i playoff per la serie A3 in due partite che saranno per noi due finali». Ed eccolo, il cammino playoff che attende l’Allianz Colazzo Galatone: martedì 16 maggio al palasport di Galatina in campo contro il Volley Letojanni (Messina) e sabato 20 maggio trasferta in Sardegna contro i cagliaritani del Sarroch.

Tabellino

Allianz Colazzo Galatone – Rione Terra Pozzuoli 3-0

(25-13; 25-16; 25-16)

Allianz Colazzo Galatone: Latorre, De Filippis, Zanettin 14, Musardo 8, Garofalo, Barone (L), Russo 10, Calò, Schiattino 1, Papa 6, Gravili (L), Lentini 4, Carrozzini 3; allenatore Cavalera.

Rione Terra Pozzuoli: De Gregorio (L), Mueck, Calabrese 8, Libraro, Romano (L), Palumbo 3, Di Santi 6, Saggiomo 2, Fastoso 6, Lombardi 1, Treglia 2; allenatore Romano.