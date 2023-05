Lazio – Lecce a Maresca, l’arbitro napoletano ha diretto 5 partite del Lecce: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte

La gara Lazio – Lecce, in programma venerdì 12 maggio 2023 alle ore 20:45, 16ª giornata del girone di ritorno della Serie A TIM, sarà diretta dal Signor Fabio MARESCA della sezione A.I.A. di Napoli.

L’arbitro MARESCA ha 42 anni. È nato il 12 aprile 1981 a Napoli dove risiede.

Professione: Vigile del Fuoco.

Dal 1° gennaio 2020 è Arbitro Internazionale.

Ha esordito in Serie B il 31 agosto 2013 in Virtus Lanciano – Reggina (1-1).

Ha esordito in Serie A il 18 maggio 2014 in Lazio – Bologna (1-0).

Il signor MARESCA ha diretto, finora, 285 partite, delle quali, tra le altre, 114 in Serie A, 70 in B e 11 in Coppa Italia.

L’arbitro MARESCA ritorna a dirigere una partita del Lecce dopo quasi tre anni. Sono 5 le partite dei giallorossi, finora, arbitrate (quattro in campionato e un play-off; le prime tre fuori casa in Lega Pro e le ultime due al Via del Mare in Serie A). Il bilancio del Lecce nelle cinque partite è di 2 vittorie (in casa, la prima con la Lazio), 1 pareggio (fuori) e 2 sconfitte (fuori, entrambe con il Carpi).

16.12.2012 Carpi – LECCE 1-0 (gol-partita al 78’ di Arma su rigore concesso per un fallo di mano di Matteo Legittimo su tiro di Terigi – espulsi al 43’ Guillermo Giacomazzi per doppia ammonizione e all’86’ Pià – mister Franco Lerda, essendo squalificato, è stato sostituito da mister Fabrizio Lorieri – esordio del brasiliano Vinicius – spettatori 1.817)

17.03.2013 Portogruaro – LECCE 0-0 (al 79’ espulso Giovanni Tomi per fallo di mano in area e rigore poi calciato da Cunico e parato da Massimiliano Benassi – spettatori 1.200)

09.06.2013 Carpi – LECCE 1-0 ( Finale di andata dei Play-Off – gol-partita al 72’ di Kabine – spettatori 3.404)

07.07.2020 LECCE – Lazio 2-1 (di martedì – reti: 5’ Caicedo (LA), 30’ Babacar (LE), 47’ Lucioni (LE) – al 51’ Marco Mancosu manda fuori, alto un rigore concesso per un fallo di mano di Patric il quale, al 93’, viene espulso per aver morso un braccio a Giulio Donati – partita a “porte chiuse”)

22.07.2020 LECCE – Brescia 3-1 (di mercoledì – quartultima giornata – reti: 22’ e 32’ Gianluca Lapadula, 63’ Dessena (B), 70’ Riccardo Saponara – partita a “porte chiuse”)

Il signor Fabio Maresca era stato designato per arbitrare la partita Feralpisalò – Lecce del 2 dicembre 2012, ma, essendo influenzato, fu sostituito, all’ultimo momento, dal signor Gianluca Benassi di Bologna .

L’arbitro MARESCA con la LAZIO

È la 22esima volta che dirige una partita della LAZIO. Nella sua carriera, finora, è stata proprio la Lazio la squadra che ha arbitrato più volte. Come abbiamo visto il suo esordio in Serie A avvenne proprio con una partita della Lazio. Il bilancio dei biancocelesti romani con l’arbitro napoletano, nei 21 precedenti (venti in Serie A e uno in Coppa Italia; 6 in casa con 4 vittorie e 2 sconfitte e 15 fuori con 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), è, in totale, di 12 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

… la prima partita fu quella dell’esordio in Serie A

18.05.2014 LAZIO – Bologna 1-0

… l’ultima è stata.

11.03.2023 Bologna – LAZIO 0-0

Ha, inoltre, arbitrato le seguenti due partite nella fase finale del Campionato Primavera:

04.05.2011 LAZIO U.19 – Genoa U.19 0-1 (Quarti)

05.06.2012 LAZIO U.19 – Roma U.19 3-1 (Semifinale)

Vittorio Renna