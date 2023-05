Mantovano: la Puglia è al centro del mondo, splendida cornice per G7

“La Puglia è al centro del mondo. Non è un caso questa scelta, perchè da sempre è una regione che è punto di passaggio tra l’Oriente e l’Occidente, una tradizione millenaria simboleggiata per esempio ad Otranto dal Cenobio di Casole, troverà il prossimo anno la cornice ideale per i Grandi del mondo, per affrontare le crisi che in questo momento attanagliano il globo, a cominciare dalla guerra in Ucraina e dai risvolti che questa guerra ha in tutto il mondo a cominciare dal centro Africa”.Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che a margine di un incontro di ieri a Lecce ha così commentato la scelta del governo di tenere il G7 di giugno 2024 in Puglia.

Link Sponsorizzato