SMAU San Francisco, la Puglia e le sue startup in Silicon Valley

Ha preso il via ieri sera presso il Consolato italiano a San Francisco la missione istituzionale della Regione Puglia guidata dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

Alla presenza del Console italiano Sergio Strozzi, dei rappresentanti istituzionali, delle startup selezionate, degli investitori, delle corporates e degli abilitatori complessivamente coinvolti nell’iniziativa, l’assessore Delli Noci ha presentato l’ecosistema dell’innovazione pugliese in fase di grande sviluppo e in particolare la delegazione pugliese in trasferta in Silicon Valley, composta dalla direttora allo Sviluppo economico, Gianna Elisa Berlingerio, dalla dirigente della sezione Ricerca e Relazioni internazionali, Silvia Visciano e da 10 startup.

“La partecipazione della delegazione pugliese a questa importante tappa internazionale di Smau – ha dichiarato Delli Noci – è un’occasione straordinaria per le realtà innovative del territorio presenti a questo appuntamento, che potranno trarre ispirazione dalle realtà del calibro di Google, Apple, Microsoft da cui saremo in visita nei prossimi giorni. Questa è anche e soprattutto un’opportunità per valorizzare l’ecosistema dell’innovazione pugliese nei mercati internazionali, ecosistema che, con 633 startup innovative, ha già attirato su di sé i riflettori dei Venture Capital internazionali”.

“Uno sviluppo frutto della creatività e del dinamismo delle imprese pugliesi – ha continuato Delli Noci – del sistema universitario e della ricerca e del ruolo delle iniziative della Regione Puglia con la partecipazione a manifestazioni internazionali di questo livello e con gli strumenti agevolativi. Penso alla misura Tecnonidi che, voglio ricordarlo, rappresenta un punto di riferimento solido per le startup locali alla ricerca di un booster di risorse per sviluppare progetti dal riconosciuto contenuto innovativo, un vero e proprio pacchetto di aiuti utile al fine di investire e sostenere costi di funzionamento che, ad oggi, ha favorito 360 iniziative e 85milioni di investimenti”.

In occasione dell’iniziativa presso il Consolato italiano, l’assessore Delli Noci ha presentato il Fondo Equity Puglia, un intervento di ingegneria finanziaria che, con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro, intende dare alle piccole e medie imprese e alle startup innovative la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e dunque la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati. L’opportunità di accedere a questo tipo di operazioni non rappresenta solo un vantaggio economico o finanziario per le imprese ma ha anche un’importante valenza strategica grazie all’esperienza che i nuovi investitori potranno portare in dote a sostegno di ogni compagine imprenditoriale.

“Si tratta di un’iniziativa in grado di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e delle startup innovative, attraverso l’accesso al mercato del capitale di rischio in collaborazione con intermediari finanziari, che produrrà ricadute concrete sull’ecosistema delle imprese e delle startup innovative e che sarà anche un’importante leva per l’attrazione di investimenti in Puglia”.

Nelle prossime ore, la delegazione parteciperà a INNOVIT – Italian Innovation and Culture Hub, dove le 10 startup selezionate avranno l’opportunità di incontrare il pubblico di innovatori presenti interessati a intessere relazioni e partnership commerciali tra panel tematici e incontri one-to-one.