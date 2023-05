VII Commissione: ok alla Commissione d’indagine su xylella, esaminata pdl per Commissione di controllo gestione risorsa idrica

La VII Commissione presieduta da Gianfranco De Blasi, in sede referente, ha approvato a maggioranza la proposta di legge con cui si chiede l’istituzione di una Commissione d’indagine per accertare eventuali responsabilità amministrative nell’ambito delle attività di contenimento della Xylella fastidiosa, di cui è primo firmatario il consigliere Fabiano Amati e sottoscritta, oltre ai due colleghi di Azione, anche dai consiglieri di FdI, Lega e La Puglia Domani.

Le motivazioni alla base di questa proposta si legge si leggono nella relazione di accompagnamento, in cui è evidenziato che si tratta di un argomento estremamente controverso, purtroppo foriero della distruzione di molta parte del paesaggio ulivetato pugliese, che sin dal 2013 ha contrapposto i sostenitori della prova scientifica ai negazionisti, con le motivazioni più varie, producendo gravi ritardi nell’attività di contenimento del batterio e di distruzione della popolazione dell’insetto vettore.

Dal primo firmatario è stato rilevato inoltre che la conoscenza in dettaglio di quanto avvenuto e degli atti amministrativi adottati, non applicati, ovvero parzialmente eseguiti o addirittura omessi, unita a una ricostruzione storico-fattuale di eventuali interferenze sull’attività amministrativa generate dal clima di forte contrapposizione politica, risultano necessarie a mettere a punto con maggiore chiarezza il profilo delle responsabilità, per meglio governare sia le attività di contenimento in corso che le politiche di ricostruzione produttiva e paesaggistica nella parte centro-meridionale della Puglia.

A questo scopo si riferisce la proposta istitutiva della Commissione d’indagine, organizzata con norme di dettaglio chiare per giungere nel breve volgere di un anno a una prima conclusione.

La Commissione, quindi, sarà costituita con le modalità previste dall’art. 31 dello Statuto della Regione Puglia e dall’art. 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale, ed è formata da 15 componenti, compreso il presidente, eletto, unitamente ai componenti dell’ufficio di presidenza, tra i componenti dell’opposizione e nella seduta d’insediamento.

È stata esaminata anche la proposta di legge di istituzione della Commissione per il monitoraggio, controllo e indirizzo delle politiche regionali in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, presentata dai consiglieri regionali del Gruppo FdI, il cui voto finale è stato però non favorevole a seguito del voto di astensione dei consiglieri del Pd e M5S che non ha consentito di ottenere la quota dei 2/3 dei voti favorevoli dei consiglieri presenti.

Per la costituzione, la composizione, il funzionamento, discussione e processo verbale della Commissione, si applicano le norme del Regolamento interno del Consiglio regionale previste per le Commissioni.

Il presidente del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all’insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione è composta da undici consiglieri regionali, in modo da rispecchiare per quanto possibile dei Gruppi consiliari.

La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

La Commissione, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l’intervento del presidente della Giunta regionale, degli assessori competenti e dei relativi uffici, nonché degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti dell’Autorità Idrica Pugliese, di Acquedotto Pugliese Spa, dei Consorzi di Bonifica, dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali, dell’Ente Irrigazione di Puglia Lucania Irpinia e delle Università.

La Commissione termina i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.