Tutto pronto per l’ottava edizione di “Aspettando San Lorenzo sotto il cielo di Apigliano”:

La manifestazione “Aspettando San Lorenzo sotto il cielo di Apigliano”, che si svolgerà a Martano presso la località Apigliano, nel Parco archeologico, è stata presentata questa mattina a Palazzo Adorno a Lecce.

Tutti i particolari della ricca serata, promossa dal Comune di Martano, con il patrocinio della Provincia di Lecce e della Regione Puglia, sono stati illustrati dal sindaco di Martano e consigliere provinciale Fabio Tarantino, con il vice sindaco Antonella Tremolizzo e il consigliere comunale Salvatore Chiriatti, il sindaco di Zollino Edoardo Calò, Mimmo Lorusso dell’associazione Vivarch.

Come ogni anno il cielo stellato del 9 agosto accoglierà, nell’area del villaggio medievale di Apigliano a Martano, i visitatori dell’ottava edizione della manifestazione, all’insegna della scoperta della ricchezza culturale e storica del territorio.

Il sindaco di Martano e consigliere provinciale Fabio Tarantino in apertura di conferenza stampa, ha detto: “Le due comunità di Martano e di Zollino si riuniscono per Apigliano, un luogo di grande valenza storica e culturale, che merita questa attenzione e soprattutto una riscoperta ed una valorizzazione. Apigliano era un luogo di lavoro, dedicato all’agricoltura e allevamento, situato tra due territori, Martano e Zollino, riscoperto alla fine degli anni ‘90. Come Amministrazione intendiamo renderlo accessibile a scuole e turisti. Durante l’evento ci sarà spazio anche per la musica, il cibo e la condivisione, proprio come accade in una famiglia”.

Il sito archeologico di Apigliano, dove si svolgerà la serata, rappresenta un patrimonio culturale di proprietà pubblica e si trova in un’area particolarmente peculiare del paesaggio rurale, tra le città di Martano e Zollino, in quanto fornisce informazioni preziose sulla stratificazione insediativa della zona e sulla sua cultura. Si tratta di una testimonianza storica importante per il territorio salentino, in quanto fornisce informazioni sulla stratificazione insediativa dell’area e sulla sua cultura. Il villaggio bizantino e medievale di Apigliano, infatti, è diventato un simbolo del legame tra la Grecia e il territorio salentino, ed è stato oggetto di ricerche archeologiche sin dal 1997, grazie all’equipe di Archeologia Medievale dell’Università del Salento, guidata dal prof. Paul Arthur.

E’ intervenuto anche il sindaco di Zollino Edoardo Calò: “E’ un evento consolidato, che si svolge in un luogo a cui le due comunità sono molto legate. Sarà una serata da vivere nel parco archeologico di Apigliano, con la possibilità di visitare anche l’adiacente zona archeologica delle Pozzelle”.

Ricco e variegato il programma della manifestazione. Dalle ore 18 si svolgerà la visita guidata alla scoperta del Villaggio abbandonato di Apigliano a cura di Vivarch aps. Dalle ore 18 alle ore 24 spazio alla rievocazione storica medioevale a cura di Cavalieri de li Terre Tarentine, mentre alle ore 19 via al laboratorio per ragazzi e ragazze sulle lucerne medioevali, seguire laboratorio sui riti legati al mondo religioso a cura di Vivarch aps. Alle ore 20.30 la mensa del Villaggio alla scoperta delle ceramiche medioevali e delle usanze legate al cibo a cura di Vivarch aps. Dalle ore 21 alle ore 24 Osservazione Astronomica a cura del gruppo Astrofili del Salento. Durante la serata si potranno scoprire i sapori dei prodotti tipici presso gli stand gastronomici e degustare birre artigianali.

Previsto, infine, uno spazio dedicato alla musica, con il concerto di Consuelo Alfieri, cantante e musicista, dal 2019 entrata a far parte dell’orchestra “La Notte della Taranta”, e dei Ddimuro, band punk rock che nasce nel 2019 a Muro Leccese, formata da Daniele Carluccio aka Falla, batteria; Pierluigi Cosa aka Pirlo, basso; Alberto Zollino aka Pupazzo, chitarra; Christian Bevilacqua, voce/chitarra.