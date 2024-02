Apre la decima edizione di BTM Italia

BARI – Si sono aperte le porte della Fiera del Levante di Bari per la decima edizione di BTM Italia, fiera internazionale del turismo certificata Isfcert. Dal oggi, e fino al 29 febbraio l’evento celebra non solo un decennio di successi nel settore turistico ma anche il suo secondo anno nell’accogliente città di Bari, raddoppiando gli spazi espositivi a 12mila metri quadri per accogliere un numero record di partecipanti e attività. La presenza confermata del ministro del Turismo, Daniela Santanché, che interverrà il 29 febbraio, sottolinea ulteriormente l’importanza e il prestigio dell’evento. La decima edizione di BTM Italia si svolge inoltre in concomitanza con l’ottava edizione di BuyPuglia, il marketplace dedicato al prodotto turistico pugliese. Questa sinergia testimonia la crescente rilevanza della Puglia come destinazione chiave per i professionisti del turismo, evidenziando l’impegno della regione nell’attrarre un pubblico nazionale e internazionale sempre più vasto con 80 buyer complessivi presenti in fiera e specializzati su mercato pugliese, turismo attivo e wedding.

L’evento di quest’anno è caratterizzato da un’agenda densa di contenuti, con un focus particolare sulla formazione. I partecipanti hanno l’opportunità di esplorare un vasto spazio espositivo che ospiterà 8 sale conferenze e 10 aree tematiche, progettate per facilitare il dibattito, la formazione e l’approfondimento sulle dinamiche e sulle future opportunità del settore turistico. BTM ITALIA 2024 si distingue per il tema innovativo “BTM PLAY – a new adaptive code“, che invita tutti i protagonisti dell’industria turistica a reinterpretare e adattare le proprie strategie in un mondo in continua evoluzione. L’evento si propone come un catalizzatore per il cambiamento, stimolando la collaborazione e l’innovazione attraverso un programma ricco di 100 eventi, oltre 400 relatori e professionisti del settore pronti a condividere le loro visioni e esperienze.

Sulla pagine web https://www.btmitalia.it/it/program è possibile consultare il programma delle 10 aree tematiche: Play Hall, con i temi principali e gli incontri istituzionali, Think Tank, per ripensare il futuro del turismo, Hospitality per approfondire le tematiche dell’accoglienza alberghiera ed extralberghiera, Arena, con momenti formativi di grande impatto, Gusto per il turismo enogastronomico, Say Yes per approfondire il tema del wedding tourism, Apulia Tourism Investment, per lo sviluppo immobiliare turistico in Puglia, 4JOB con tutte le tematiche relative al lavoro nel turismo, Apulia Tourism Investment nella giornata del 29 febbraio e Area Green su sostenibilità e ambiente.

BTM ITALIA quest’anno si arricchisce inoltre di interessanti workshop tematici: il B2B Business Meeting, workshop dedicato all’incoming; il B2C Travel Trade dedicato all’outgoing, in collaborazione con AIDIT, con la partecipazione di oltre 60 tour operator; il workshop Plug & Play, con approfondimento sugli strumenti di AI generativa utili per lavorare nel turismo e il workshop Young Challenge Puglia per giovani tra 18-35 anni per disegnare il futuro del turismo della Regione. Confermati poi i collaudati format BTM Off! by Titanka per la formazione digitale degli albergatori nella giornata del 28 febbraio e BTM tra le righe con la presentazione delle principali uscite in libreria sul turismo.

In apertura di manifestazione l’event manager di BTM Italia, Mary Rossi, ha presentato il comitato scientifico che ha collaborato alla realizzazione del programma: Giulia Eremita, consulente di strumenti e strategie digitali, Martha Friel, docente IULM Milano, Valentina Boschetto Doorly, manager e formatrice, Edoardo Colombo, consulente di nuove tecnologie, Rodolfo Baggio, docente Bocconi Milano e Beppe Giaccardi, consulente di strategia per il turismo.

Nevio D’Arpa, CEO&Founder di BTM ITALIA: <<Questa decima edizione di BTM Italia conferma i nostri obiettivi di crescita anno dopo anno, ma la più grande soddisfazione sono le connessioni che si sono create in questi anni tra aziende che hanno stabilito collaborazioni e creato nuove opportunità per i territori. Per questo sono soddisfatto che il modello BTM stia conquistando sempre più aziende, associazioni ed enti che creeranno ulteriori connessioni virtuose>>.

Mary Rossi, Event Manager BTM: <<In primo piano il turismo adattivo, un nuovo trend che, dopo il cambiamento climatico e dopo la rivoluzione tecnologica, interessa un po’ tutti noi perché dobbiamo adattarci a tutti questi fenomeni globali. Affronteremo tutte la sfaccettature di questo nuovo corso grazie al contributo di tanti relatori che proporranno il proprio punto di vista nel corso dei numerosi panel e speech. Un modo anche per animare il dibattito e creare momenti di condivisione utili per costruire l’immediato futuro>>.

Gianfranco Lopane, assessore al Turismo Regione Puglia: <<Siamo compiaciuti della dinamicità di quello che è ormai il terzo evento in Italia per gli addetti ai lavori del turismo. Siamo sicuri che la grande affluenza di visitatori e buyer contribuirà in modo determinante a una ulteriore crescita del turismo in Puglia>>.

Sebastiano Leo, assessore Formazione e Lavoro Regione Puglia: <<La vera sfida è puntare su un turismo di qualità e accompagnare le aziende del settore, che sono ormai un’eccellenza, in questo comparto che sta dando tante soddisfazioni. Il nostro obiettivo, come assessorato, è costruire una governance che adempia ad azioni formative per un sistema integrato tra formazione e pubblico/privato focalizzato sulla accoglienza turistica dei territori pugliesi senza trascurare la destagionalizzazione. Con Btm4Job apriamo una nuova finestra sul turismo e, allo stesso tempo, lavoriamo per sviluppare azioni informative/formative destinate agli operatori, m anche ai non addetti, coinvolgendo gli enti locali nella creazione di ecosistemi virtuosi per la costituzione della cittadinanza dell’accoglienza turistica>>.

Ines Pierucci, assessoreTurismo e Cultura Comune di Bari:<< La decima edizione della fiera del turismo Business Tourism Management a si inserisce in un quadro di opportunità sempre più fiorenti per il turismo locale. La sfida sul turismo che abbiamo di fronte non riguarda solo la crescita del numero dei turisti, un milione nell’anno 2023 con un + 10% rispetto al 2022 (dati dell’Osservatorio regionale), ma anche e soprattutto l’accompagnamento del flusso turistico finalizzato a migliorare i servizi, rafforzare gli interventi legati alla formazione del nuovo scenario professionale e a individuare strumenti innovativi per guidare la scelta della destinazione sempre più consapevole dal punto di vista culturale >>.

Gaetano Frulli presidente Fiera del Levante:<<Negli ultimi anni il turismo in Puglia ha registrato numeri importanti diventando un settore fondamentale per la nostra economia. Ogni anno sempre più visitatori provenienti da ogni parte del mondo arrivano da noi attirati dall’enogastronomia, dall’arte, dalla cultura e dalle splendide location per il wedding – afferma Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante. Per essere però sempre più competitivi occorre conoscere gli strumenti migliori per la promozione del turismo. Ecco allora un evento di respiro internazionale come BTM, occasione strategica per gli addetti ai lavori che qui in fiera potranno accrescere le proprie competenze tra idee e nuovi progetti, scambi e condivisioni tra buyer, enti, aziende e associazioni di categoria>>.

Tra le sezioni della fiera accanto alle conferme delle sezioni tradizionali Gusto per il turismo gastronomico, Say Yes per il turismo dei matrimoni e 4Job per la ricerca di lavoro nel travel, da segnalare il debutto di Apulia Tourism Investment, evento sul mondo degli investimenti nel settore turistico-immobiliare per lo sviluppo delle attività alberghiere in Puglia, previsto il 29 febbraio e promosso da BTM e Vestas Consulting & Development, e la nuova sezione Start Innovation, con le aziende più innovative del settore, portate dall’associazione Startup Turismo.

Tutti dettagli su www.btmitalia.it

