Fuori le date del Cicloamatour 2024

PUGLIA – Piedi sui pedali alla nuova stagione ciclistica pugliese: ecco le date del Cicloamatour 2024. Senza alcun dubbio il circuito più importante a livello regionale, che ogni anno si rinnova dando vita ad una competizione che mobilita il vasto movimento dei master. Nella passata stagione è stato Marco Larossa del Team Asd Larossa ad aggiudicarsi l’edizione 2023. In seconda posizione della classifica generale giunse Antonio D’Ambrosio della Leo Constructions Racing Team, mentre al terzo posto si piazzò Davide Santoro del Team Pedale Elettrico. Quest’altr’anno invece il campionato ciclistico amatoriale di Puglia su strada sarà caratterizzato da 10 tappe che appassioneranno i corridori delle società più disparate del territorio pugliese. Si partirà il 10 marzo a Crispiano, in occasione del “Trofeo Giro delle 100 Masserie”, gara a circuito su un percorso di 20 chilometri da ripetere 4 volte. La seconda tappa si dipanerà invece a Carovigno domenica 17 marzo, dove avrà luogo la prima “Mediofondo Madonna di Belvedere”, gara a circuito organizzata dalla Carbinia Bike Carovigno. Terzo appuntamento in programma il 28 aprile a Martina Franca per il “Trofeo Valle d’Itria”, gara a circuito su un percorso di 13 chilometri da ripetere 6 volte. L’8 giugno si gareggerà la cronometro individuale organizzata dal Team Fuorisoglia a Francavilla Fontana. Il Cicloamatour riprenderà il 14 luglio a Campomaggiore, in occasione della quinta edizione del “Trofeo Città dell’Utopia”, gara a circuito su un percorso di 3,5 chilometri da ripetere 18 volte per un totale di 63 chilometri. Giunti al giro di boa della competizione, i corridori si daranno battaglia il 4 agosto sulle strade di Correggia di Alberobello per la 20esima “Coppa Madonna del Rosario”. La settima tappa si svolgerà invece il 17 agosto a Locorotondo, in occasione del “Trofeo San Rocco – Memorial Nico Carparelli”. Il 25 agosto tutti a Collepasso per il “Trofeo Vittorio Fersini – Memorial Gianluca Palumbo”. E l’1 settembre si svolgerà a San Marco di Locorotondo la nuova edizione della “Coppa San Marco”. Il Cicloamatour si concluderà il 6 ottobre ad Arnesano con il secondo “Trofeo Gsc Arnesano”, gara a circuito su un percorso di 5,3 chilometri da ripetere 14 volte, che metterà la parola fine ad un’altra edizione del Cicloamatour.

