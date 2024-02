Team Pizzolante Taekwondo grande protagonista al campionato interregionale Puglia

La Galatina Taekwondo Institute Team Pizzolante continua a dettare legge sul tatami. La società salentina ha preso parte al campionato interregionale Puglia, che si è svolto lo scorso week end a Bari tra centinaia di partecipanti. Gli atleti del maestro Giuseppe Pizzolante hanno sbaragliato la concorrenza portando a casa ben 14 medaglie, nell’ambito della manifestazione indetta dalla Federazione Italiana Taekwondo alla quale hanno gareggiato diverse società di buona parte del territorio nazionale.

Dopo i numerosi successi ottenuti negli ultimi anni, il team galatinese sta dando continuità di risultati mettendo a frutto il duro lavoro in palestra. Il successo ottenuto in terra barese è giunto a poche settimane di distanza dal campionato italiano Assoluto Cadetti cinture nere svoltosi a Torino, dove il Team Pizzolante Teakwondo si è laureato vice-campione d’Italia. “Il taekwondo Nazionale sta vivendo un momento storicamente importantissimo qualificando ben due atleti per le prossime Olimpiadi estive – dichiara il maestro Giuseppe Pizzolante, nonché psicologo clinico e dello sport -. Noi come associazione sportiva stiamo raccogliendo al meglio gli stimoli Federali a fare bene per provare a contribuire alla causa Nazionale piazzando in futuro alcuni dei nostri atleti all’attenzione dei Tecnici Nazionali di Roma”.

Al PalaFlorio sono saliti sul gradino più alto del podio Aleksandr Nocco (categoria -53 chilogrammi Cadetti Nere), Noelia Bartoli (categoria -47 chilogrammi Cadetti Nere), Claudio Elia (-65 chilogrammi Cadetti Nere), Celeste Buttazzo (-63 chilogrammi Junior Nere) e Maria Vittoria Palumbo (-47 chilogrammi Junior Nere). Medaglie d’argento per Virginia Villani (-65 chilogrammi chilogrammi Cadetti Nere), Alessandro Palumbo (-49 chilogrammi Cadetti Nere), Luigi Elia (-55 chilogrammi Junior Nere) e Alessandro Antonica (-45 chilogrammi Junior Nere). Bronzi invece per Benedetta Perrotta (-62 chilogrammi Senior Nere), Karola Boi (-59 chilogrammi Junior Colorate), Semira Cannazza (-59 chilogrammi Junior Nere), Emma Montanaro (-49 chilogrammi Junior Nere) e Sara Marsella (-46 chilogrammi Junior Rosse).