Centro ricovero disturbi alimentari a Lecce, Pagliaro: “Finalmente parte il cantiere al Fazzi, risultato che inseguiamo da oltre 3 anni”

LECCE – “Dopo oltre tre anni di battaglie e di attesa, finalmente all’ospedale Vito Fazzi di Lecce parte il cantiere per la realizzazione dei primi posti letto per i casi di disturbi alimentari che richiedono il ricovero”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, annunciato a dicembre scorso, trova concretezza dopo tre mesi ma si mette la prima pietra per realizzare un sogno che viene da lontano e che è rimasto finora sulla carta: dare finalmente ai pazienti salentini con disturbi gravi del comportamento alimentare un luogo di ricovero vicino casa, senza doversi sottoporre ai disagi e alle sofferenze di lunghe degenze fuori regione.

Questo è un traguardo importante per noi, che abbiamo sollecitato con interrogazioni, mozioni, audizioni, ma anche con sopralluoghi e incontri con pazienti e familiari, ascoltandoli e avvicinandoci al loro dolore, sempre con l’unico obiettivo della piena operatività del Centro per la cura e la ricerca sui DCA di Lecce, affinché possa assistere al meglio malati e caregiver, provati duramente da una malattia che divora corpo e anima.

Ora avanti con questo cantiere, vigileremo sull’avanzamento dei lavori e sulla realizzazione del più ampio progetto di fare del Centro DCA di Lecce un punto di riferimento non solo per il Salento e la Puglia ma per l’intero Mezzogiorno, capace di offrire una migliore e completa presa in carico dei malati, anche quelli più gravi e bisognosi di assistenza ininterrotta”.