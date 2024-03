Eolico offshore. Pagliaro: “Domani sit-in a Porto Miggiano per ribadire il nostro ‘NO’. Hanno già aderito 84 Comuni della Provincia di Lecce”

“Domani alle ore 10.00 a Porto Miggiano, si terrà il sit – in di protesta contro l’istallazione degli impianti eolici off shore nei luoghi di pregio dove, per come sono stati progettati e pensati, minacciano di sfregiare il mare e le coste”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani e presidente Movimento Regione Salento.

“Porto Miggiano, dove si è già manifestato il 21 novembre 2021 e il 1° maggio 2022, è diventato il luogo singolo di questa protesta che interessa l’intero territorio.

Sono stati invitati i parlamentari ed in consiglieri regionali, hanno già dato la loro adesione i consiglieri regionali Antonio Gabellone e Paride Mazzotta, il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva; hanno già dato la loro disponibilità 84 Comuni su 96 della provincia di Lecce oltre alle associazioni e ai movimenti Italia Nostra, Forum Ambiente e Salute, Movimento Regione Salento, Sinistra Italiana, Verdi”.

Di seguito inseriamo l’elenco dei Comuni che hanno già aderito e parteciperanno sicuramente con il sindaco o il vicesindaco oppure un delegato:

1. Alessano

2. Alezio

3. Alliste

4. Andrano

5. Aradeo

6. Arnesano

7. Bagnolo del Salento

8. Botrugno

9. Calimera

10. Campi Salentina

11. Cannole

12. Caprarica di Lecce

13. Carmiano

14. Carpignano Salentino

15. Casarano

16. Castri di Lecce

17. Castrignano dei Greci

18. Castrignano del Capo

19. Castro

20. Cavallino

21. Collepasso

22. Copertino

23. Corigliano d’Otranto

24. Corsano

25. Cursi

26. Cutrofiano

27. Diso

28. Galatina

29. Galatone

30. Gallipoli

31. Giuggianello

32. Giurdignano

33. Guagnano

34. Lequile

35. Leverano

36. Lizzanello

37. Maglie

38. Martano

39. Martignano

40. Matino

41. Melendugno

42. Melissano

43. Melpignano

44. Miggiano

45. Montesano Salentino

46. Morciano di Leuca

47. Muro Leccese

48. Nociglia

49. Novoli

50. Ortelle

51. Otranto

52. Palmariggi

53. Parabita

54. Patù

55. Presicce-Acquarica

56. Poggiardo

57. Racale

58. Salice Salentino

59. Salve

60. Sanarica

61. San Cassiano di Lecce

62. San Cesario di Lecce

63. San Donato di Lecce

64. Sannicola

65. San Pietro in Lama

66. Santa Cesarea Terme

67. Seclì

68. Scorrano

69. Sogliano Cavour

70. Soleto

71. Specchia

72. Spongano

73. Squinzano

74. Supersano

75. Surano

76. Surbo

77. Taviano

78. Trepuzzi

79. Tricase

80. Tuglie

81. Uggiano La Chiesa

82. Ugento

83. Veglie

84. Zollino

Comuni che non hanno ancora aderito:

Gagliano del Capo

Lecce

Minervino di Lecce

Monteroni di Lecce

Nardò

Neviano

Porto Cesareo

Ruffano

Sternatia

Taurisano

Tiggiano

Vernole