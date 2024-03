“Impresa Possibile”. M5S: “Grazie al lavoro dell’assessorato al Welfare per questo Avviso che rafforza le imprese sociali”

“Siamo orgogliosi dell’Avviso Pubblico dell’assessorato al Welfare ‘Impresa Possibile’ con una dotazione di 7 milioni di euro, presentato oggi dall’assessora Barone e dal presidente Emiliano, per diffondere le imprese sociali sui territori e rafforzare quelle esistenti. L’obiettivo è duplice: promuovere l’inclusione sociale e nello stesso tempo creare economia, innovazione e nuove opportunità. Vogliamo ringraziare l’assessora, la direttrice del Dipartimento Valentina Romano e gli uffici per il grande lavoro che stanno portando avanti per promuovere l’economia sociale e il ruolo del Terzo Settore, su cui sono stati investiti complessivamente 17 milioni di euro, fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile della società. I nostri territori verranno trasformati ed è importante che la Puglia sia la prima regione in cui si sceglie di puntare in maniera così forte sulle imprese sociali e il progresso sociale a cui dobbiamo tendere”. Lo dichiarano i consiglieri del M5S Marco Galante, Grazia Di Bari e Cristian Casili.

“I progetti che saranno attuati – continuano i pentastellati – porteranno una trasformazione nelle comunità e potranno riguardare settori come il Welfare culturale, l’invecchiamento sano e attivo, e l’agricoltura sociale. È importante aver previsto anche punteggi per la presenza nella compagine sociale di categorie vulnerabili come persone con disabilità, persone detenute, donne vittime di violenza, destinatari del ReD e del RdC. Un Avviso che sarà presentato nei dettagli con diverse iniziative sui territori, perché è fondamentale informare i cittadini su queste misure così attese. Stiamo lavorando affinchè nessuno resti indietro. Non è uno slogan, ma una nostra priorità”.