La Nostra Forza Per e Con Le Donne, a Nardò le associazioni sportive ancora una volta sono a fianco delle donne

NARDO’ (Lecce) – Marzo è il mese interamente dedicato alle donne ma anche all’informazione e alla consapevolezza dell’endometriosi, una patologia altamente invalidante se diagnosticata in ritardo. L’evento, organizzato dalle associazioni No Profit “ La Voce di Una è la Voce di tutte odv® “ con “La Forza delle Donne ”,ha lo scopo di divulgare informazioni riguardo l’endometriosi ancora oggi poco conosciuta anche in ambiente sportivo e violenza sulle donne, parità di genere, bullismo e cyberbullismo .

Cosa e come può lo sport sostenere donne colpite da qualsiasi forma di dolore e che per paura si chiudono in se stesse? Come prevenire la violenza partendo anche dagli ambienti sportivi?

Un incontro aperto a tutti durante il quale interverranno il presidente del consiglio comunale Antonio Tondo,l’assessora alle Pari opportunità Sara D’Ostuni, Ilenia Marsella presidente della Commissione per le Pari Opportunita’, Tony de Paola presidente della consulta dello sport, Imma Nestola tutor per la Puglia de La voce di una è la voce di tutte odv® e referente per la provincia di Lecce de La Forza Delle Donne, l’avv. Maria Antonietta Labianca e l’avv.Tiziana Cucci rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione La Forza Delle Donne.

Dopo aver conosciuto le associazioni organizzatrici e i loro progetti seguirà un momento di pratica sportiva curato dal Maestro Fernando Siciliano, Insegnante Tecnico Federale FITA cintura nera 6 Dan, AS.DILETTANTISTICA TAEKWONDO TEAM SICILIANO di Nardò seguito da YogalabS con Barbara Giannetti istruttrice di vinyasa e Coach Olistico per conoscere e prendere consapevolezza del proprio corpo.

L’incontro il 5 marzo ore 17:00 presso il Chiostro Carmelitani in Nardò è aperto a tutti

