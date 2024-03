Lavoro, Lopalco: “Osservatorio regionale sulle povertà da lavoro è la strada giusta per dare risposte adeguate ai tanti lavoratori che chiedono dignità e rispetto”

“Accolgo e rilancio con convinzione la proposta avanzata oggi dalla Segretaria generale della CGIL Puglia Gigia Bucci, nel corso dei lavori della VI Commissione, di istituire un Osservatorio regionale sulle povertà da lavoro. ” Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pierluigi Lopalco (Pd).

“Più volte ho sottolineato la necessità di difendere i lavoratori, soprattutto quelli più fragili: donne, giovani, migranti, lavoratori autonomi con contratti che non garantiscono loro un livello salariale adeguato e dignitoso. L’ho fatto anche negli ultimi mesi, presentando in Consiglio regionale una mozione sul salario minimo approvata a larga maggioranza dall’Assemblea. La posizione, mia e del PD, sul tema è chiara e va nella direzione di tutelare e difendere il lavoro, principio costituzionale imprescindibile, e di non voltare le spalle agli oltre 3 milioni e mezzo di cittadine e cittadini che chiedono rispetto.

Per questo sono convinto che sia importante che la Regione Puglia faccia un passo in avanti, raccogliendo l’appello fatto dalla Cgil, e che l’istituzione di un osservatorio regionale ad hoc sia la strada giusta da intraprendere per rispondere in modo preciso ad un’emergenza sociale e a una richiesta pressante di aiuto e attenzione che arriva forte dalle lavoratrici, dai lavoratori e da quanti troppo spesso si sentono sfruttati e privi di diritti”.