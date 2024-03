“Lei è morto”,Inps chiede restituzione pensione. Ma l’uomo è vivo e vegeto: ripristinata la pensione

PUGLIA – Per un errore materiale risultava essere morto e per questo l’Istituto di previdenza gli aveva chiesto la restituzione di due mensilità della pensione e aveva bloccato gli accrediti delle nuove mensilità. Protagonista di questa vicenda kafkiana è un 66enne pensionato pugliese. L’uomo ha scoperto dalla banca che l’Inps pretendeva la restituzione della pensione riscosse dopo la presunta data del decesso. “Lei risulta morto l’1 dicembre 2023″. Un incredibile equivoco che l’uomo ha potuto chiarire solo presentandosi di persona all’istituto di previdenza sociale per farsi riconoscere.

Una volta a conoscenza dei fatti, però la sede Inps competente ha immediatamente ripristinato la pensione in godimento ad ha annullato le richieste di recupero delle somme corrisposte”. Lo precisa l’Inps in una nota in cui fa riferimento alla vicenda di un pensionato pugliese. Nella nota il direttore regionale della Puglia dell’Istituto, Vincenzo Tedesco, “si scusa con l’interessato, al quale nei prossimi giorni saranno erogati gli importi dovuti”.