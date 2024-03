Trofeo di calcio Caroli Under 11, tutto pronto per questo prestigioso evento sportivo

Gallipoli – È tutto pronto per il Trofeo di Calcio Under 11 Caroli Hotel. Ufficiali le trenta squadre che parteciperanno al IX Trofeo Caroli Hotels Under 11 in programma dal 28 al 31 marzo. Questo l’elenco delle formazioni al via: Roma, Lazio, Lecce, Bologna, Torino, Sassuolo, Spezia, Pristina, Pescara, Como, Tor Tre Teste, Virtus Francavilla, Spal, Casarano, Real Casarea, Levante Azzurro, Emanuele Troise, Vigor Perconti, Grifone Calcio, Etra Barletta, Atletico Aradeo, Footbalite Adelfia, Foxes Albanova, Wonderful Bari, Ragazzi Sprint, Real Soccer, Città di Gallipoli, Football Taviano, Fabrizio Miccoli, Capo di Leuca. Fra le squadre anche la Real Soccer Soleto, il Presidente Donato Leo esprime grande soddisfazione per la partecipazione del suo club alla prestigiosa competizione. Un appuntamento assai atteso dagli sportivi nell’ambito dei settori giovanili

