Tutela cordoni dunari, Casili : “Istituire una cabina di regia con ANCI per i progetti di rinaturalizzazione”

“Ieri il Consiglio regionale ha fatto un passo avanti nella tutela delle dune approvando l’emendamento a mia prima firma con cui viene eliminata la possibilità che anche i cordoni dunari siano inseriti nelle concessioni demaniali. Ora è indispensabile proseguire su questa strada e il prossimo step deve essere istituire una cabina di regia con ANCI per la rinaturalizzazione e l’alimentazione delle dune attraverso specifici progetti. Chiederò l’audizione della presidente di ANCI Puglia Pascazio e degli assessori Piemontese e Maraschio nelle commissioni congiunte I e V per accelerare l’iter per la cabina di regia, così da poter iniziare il prima possibile con la programmazione”. Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale Cristian Casili.

“Non dobbiamo limitarci a parlare di paesaggio e dell’importanza di tutelare il nostro ecosistema – continua Casili – ma realizzare interventi concreti. Per questo chiederemo alla Giunta di procedere con il regolamento per stanziare le risorse previste in Bilancio destinate ai Comuni per gli interventi sui cordoni dunari e di aumentare i fondi in sede di assestamento di Bilancio. Dobbiamo lavorare in maniera congiunta per contrastare il depauperamento delle dune”.