Andrea Guido: Faccio un passo di lato con Fratelli D’ Italia, ma correrò per la città con Udc-Puglia Popolare

“Non correrò con Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di giugno. Rispetterò il codice etico del partito, che non consente candidature di persone per le quali è in corso un procedimento giudiziario. Come sapete, c’è una vicenda che mi riguarda e che mi ha travolto, dalla quale speravo di uscire prima. Ma i tempi della giustizia sono quelli che sono e dovrò attendere ancora prima di dimostrare la mia totale estraneità ai fatti che mi sono stati contestati. Sono abituato a rispettare regole e codici, quindi faccio un passo di lato.” Lo dichiara il consigliere comunale Andrea Guido.

“Cambiare la lista mentre la campagna elettorale è già in corso è l’ennesimo prezzo che sono costretto a pagare per questa storia assurda. Nel frattempo, però, voglio continuare il mio impegno per la città, non avendo mai perso la voglia di fare e di rendermi utile. Per questo, ho accettato di buon grado la proposta della lista Udc-Puglia Popolare, che ringrazio infinitamente. Ci siamo ritrovati subito su idee comuni e sulla stessa, forte e urgente, idea di cambiamento rispetto alla disastrosa gestione di Salvemini. Proprio Puglia Popolare, non a caso, è la forza che ha deciso di allontanarsi dall’attuale maggioranza, facendo valere l’inevitabile delusione per una gestione fallimentare. Pensiamo esattamente la stessa cosa, cioè che Lecce meriti una svolta e, come noi, la maggioranza dei leccesi. Sarò candidato e darò ugualmente il mio contributo alla coalizione che sostiene Adriana Poli Bortone. Udc-Puglia Popolare è una delle anime di questa magnifica squadra, sono orgoglioso di farne parte.”