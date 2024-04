Il Concorso Internazionale di Musica Classica e Danza Classica “Magnificat” si prepara a illuminare le scene internazionali con l’eccellenza artistica

CAVALLINO/LECCE – Il mondo della musica classica e della danza accademica si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi dell’anno: il Concorso Internazionale “MAGNIFICAT INTERNATIONAL ARTS COMPETITIONS”.

Uno straordinario evento, rinomato per celebrare il talento e l’arte dei musicisti e dei ballerini di tutto il mondo, sta per aprire le sue porte a un nuovo e sorprendente capitolo di esibizioni straordinarie e competizioni di alto livello. L’evento si pregia del patrocinio del Comune di Cavallino, della Provincia di Lecce e del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Il 27 ed il 28 Aprile il TEATRO “IL DUCALE” di Cavallino diventerà il palcoscenico di un’esperienza unica, dove giovani promesse e talenti già affermati si esibiranno sotto i riflettori di un pubblico internazionale e di una giuria esperta, pronti a scoprire e celebrare l’eccellenza artistica in tutte le sue forme. Il concorso ha previsto una prima fase in cui concorreranno numerosi talenti ed un Gala dove i finalisti concorreranno per l’assegnazione del PREMIO MAGNIFICAT INTERNATIONAL che consiste in una borsa di studio di 3000 euro per la sezione danza e di 3000 euro per la sezione musica, oltre a vari premi e borse di studio messe a disposizione dai partner ufficiali dell’evento.

Cosa aspettarsi dal Concorso Internazionale “MAGNIFICAT”?

Performance straordinarie: I partecipanti avranno l’opportunità di mostrare il meglio delle loro capacità artistiche attraverso esibizioni musicali e di danza che incanteranno e emozioneranno il pubblico.

Il concorso sarà caratterizzato da una competizione serrata, dove ogni artista si sfiderà per conquistare il riconoscimento della giuria e l’ammirazione del pubblico.

Giuria di esperti: Un panel di giudici di fama internazionale, composto da illustri personalità del mondo della musica e della danza, sarà incaricato di valutare le performance e di assegnare prestigiosi premi ai talenti più meritevoli.

Opportunità di networking: Il Concorso “MAGNIFICAT” non è solo un’occasione per esibire il proprio talento, ma anche per connettersi con altri artisti e professionisti del settore, creando così opportunità di collaborazione e crescita futura.

Il Gala sarà in diretta esclusiva dell’emittente televisiva di ANTENNA SUD

Tutto il Salento è pronto ad accogliere gli artisti che illumineranno le scene di questo weekend speciale all’insegna dell’Arte.