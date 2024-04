L’Impegno e la Disciplina Ripagano Sempre: L’Esperienza della The Prison ASD ai Campionati Italiani di Pesistica Olimpica U15

Durante il 20 e 21 aprile 2024, il Centro Olimpico Sportivo dell’Esercito a Roma ha ospitato le Finali dei Campionati Italiani di Pesistica Olimpica U15. Tra i partecipanti c’era la The Prison ASD, una scuola di pesistica olimpica da anni impegnata nella promozione degli sport di forza nel territorio di Copertino. Quest’anno, i nostri ragazzi hanno lavorato duramente e con tenacia quattro di loro hanno conquistato un posto per gareggiare tra i più forti d’Italia.

La pesistica è uno sport olimpionico che consiste nel sollevare un bilanciere con il massimo carico possibile con due tecniche diverse: lo strappo e lo slancio. Questo sport è molto praticato negli ultimi tempi, soprattutto in Puglia, anche grazie all’avvento del Crossfit, una disciplina molto popolare che tra i suoi cardini ha proprio l’esecuzione di questi due esercizi.

Nelle gare di qualificazioni regionali in Puglia partecipano più di 300 atleti ogni volta, ma solo i più bravi riescono ad accedere alle fasi finali.

Ma attenzione, non è solo la forza che conta. Anche se è il carico sollevato a determinare il risultato, il gesto tecnico di ogni alzata è di fondamentale importanza. Un atleta che pesa 60 kg può essere molto forte, ma senza la giusta tecnica non riuscirà ad esprimere una forza adeguata. E’ solo attraverso la giusta tecnica che può arrivare a sollevare anche il doppio del suo peso sopra la testa.

E raggiungere questi livelli di tecnica e di forza non è affatto semplice. Richiede impegno e disciplina. Gli atleti devono allenarsi tutti i giorni, i più bravi anche con una doppia seduta di allenamento: i nostri atleti spesso si allenano alle 6.00 del mattino prima di andare a scuola e al pomeriggio alle 17.00 dopo la scuola.

Non solo, devono seguire una corretta alimentazione per mantenere la propria categoria di peso e quindi devono abituarsi ad evitare cibo spazzatura. Devono avere capacità di concentrazione, rispetto delle regole, degli avversari, dei giudici e degli allenatori. La pesistica non è uno sport nel quale ti puoi permettere di fare o dire quello che ti pare, l’atteggiamento e l’educazione sono i pilastri di questo sport.

I nostri pesisti iniziano la disciplina partendo sempre da un attività multilaterale; devono essere bravi a fare tutto, a partire dalla resistenza, velocità, coordinazione e mobilità articolare. La postura è uno dei requisiti fondamentali; solo dopo arriva la forza. La forza è l’ultimo degli elementi che devi allenare per diventare un buon atleta.

Raggiungere la mentalità corretta nella giovane età, in una società dove il movimento viene dopo tutto il resto, dopo il tempo libero, dopo i cellulari e il social, non è affatto semplice. Ci vuole disciplina, tanta disciplina. E sono questi i valori primari che vogliamo insegnare ai nostri ragazzi: disciplina e rispetto.

Attraverso questi elementi i nostri ragazzi hanno conquistato i podi più alti della pesistica Italiana in questa finale. Ve li citiamo uno ad uno, perché riteniamo che meritino il giusto lustro:

-RASOM GIOSUE’, categoria 81 kg, Campione Nazionale Italiano con 207 kg totali chiusi (92 di strappo e 115 di Slancio)

-EPIFANI DAVIDE COSIMO, categoria 61 kg, Campione Nazionale Italiano con 181 kg totali chiusi (81 di strappo e 100 di slancio)

-CARUSO ALEXANDER, categoria 96 kg, medaglia di Bronzo Italiana con 98 kg totali chiusi (44 di strappo e 54 di slancio)

-MARTINO CLAUDIA, categoria 64 kg, 6^ classificata Nazionale con 110 kg totali chiusi (50 di strappo e 60 di slancio)

Questi risultati, forse insignificanti per molti, sono di grande rilievo all’interno della Federazione Italiana Pesistica Olimpica ed hanno permesso alla The Prison ASD di piazzarsi come 1^ Società Italiana Maschile per le categorie giovanili U15. Un anno di duro lavoro che è stato ripagato in pieno, un anno pieno di soddisfazioni.

Dietro questi 4 ragazzi c’è una realtà importante, fatta di numerosi atleti, allenatori e imprenditori dello sport.

Quello sport tanto millantato dalle nostre istituzioni, ma per il quale spesso si fa troppo poco. Ma noi crediamo nello sport e continueremo ad investire tutte le risorse possibili per portare avanti questo progetto di valore.

Perché il nostro motto è NON C’E’ SCONFITTA NEL CUORE DI CHI LOTTA!

