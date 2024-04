Pd Puglia, a Emiliano non abbiamo chiesto poltrone

“In queste settimane al presidente Emiliano non abbiamo chiesto poltrone per sistemare i conti del Pd, ma, come da mandato della direzione regionale, un rinnovamento nei nomi e della sostanza. Non siamo entrati nella scelta delle persone, cioè dei “politici”, perchè esclusiva prerogativa del presidente. Ma ci impuntiamo sulle ‘politiche nuove’. Lo scrive su facebook il segretario regionale del Pd Puglia, Domenico De Santis, commentando il mini rimpasto.

“Abbiamo fatto una richiesta politica ben più significativa – aggiunge – abbiamo chiesto di dare inizio a una fase nuova, animata da politiche nuove, un vero cambio di passo rigenerante. Ora è tutto perfetto? No, sarebbe da ingenui pensare che le nostre proposte abbiano tutte una immediata attuazione, ma e’ stato fatto un primo passo. Il Partito democratico può continuare a sostenere questa maggioranza con l’approvazione della legge contro la violenza di genere, della legge contro le povertà , della legge sul salario minimo (che depositeremo domani), della legge sull’edilizia sociale con un grande piano di edilizia popolare. Si fa politica per migliorare la vita dei cittadini. Lavoriamo ogni giorno per mettere sempre l’interesse generale davanti a tutto. Questo ci hanno insegnato i partigiani che hanno sconfitto il fascismo e hanno liberato l’Italia.”