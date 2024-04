Semifinale basket in carrozzina, la Margy Lupiae Team Salento si aggiudica gara -1 contro la Lazio

Parte col botto la semifinale playoff per la Margy Lupiae Team Salento! La formazione del Presidente Gianni Landi, infatti, ottiene una bellissima vittoria casalinga nella gara di andata della semifinale degli spareggi promozione ed ora si presenterà nel weekend a Formello, in casa della Lazio, pronta a cercare di mantenere in vita il sogno serie A.

63-58 il punteggio in favore di Andrea Calò e soci che, di fatto, hanno inflitto la prima sconfitta stagionale alla formazione capitolina, che aveva chiuso il proprio girone da imbattuta e godeva quindi dei favori del pronostico.

È stata una partita bellissima e tiratissima, sempre aperta, che i laziali hanno provato ad indirizzare a proprio favore in apertura, subendo, poi, il ritorno del “lupi” salentini, capaci di portarsi addirittura a +11.

Poi, come in un film d’azione, ecco la rimonta laziale fino al -1!

A quel punto, trascinata proprio da Calò e da Bottazzo, autori rispettivamente di 25 e 20 punti, la Lupiae ha tirato fuori gli artigli, ritrovando un margine rassicurante e chiudendo con il 63-58 finale.

Al terne della gara, abbiamo sentito alcuni dei protagonisti.

Raggiante il Presidente Gianni Landi : “Sono contentissimo del risultato e dell’impegno dei ragazzi! Adesso andiamo a Roma per giocarcela!”

Soddisfatto uno stanchissimo Angelo Bottazzo : “Abbiamo lottato punto a punto, trovando la chiave per vincere con uno schema provato in allenamento. Renderemo la vita difficile alla Lazio anche a casa loro!”

Quanto c’è stato bisogno di difendere, lei si è fatta trovare pronta! Così Sabrina Bozzocolonna : “Sono entrata in un momento della gara di difficoltà e sono contenta di aver contribuito a questa vittoria”.

Attende la rivincita, infine il Presidente della Lazio, Moreno Paggi : “Partita tirata, vittoria con merito dei nostri avversari, ma va detto che le fatiche del viaggio si sono fatte sentire, soprattutto nel finale. A Roma cercheremo di fare meglio, e comunque l’impeortante è che vinca lo sport, il nostro sport!”.

Questi i tabellini :

Lupiae Team Salento Margy : Di Blasio 4; De Nuccio; Longo G.; Stella 6; Pandelli; Carichino; Genchi 2; Calò 25; Coi; Bottazzo 20; Bozzicolonna; Guarascio 6. All. Calò

S.S. Lazio : Ciciou 7; Paggi C. 11; Bundzins 7; Pellegrini A. 29; Cimarelli 4; Marzioli; Donatore; Dygesi; Pellegrini G.; All. Paggi.

Appuntamento per gara -2 a Formello, quindi, il 27 aprile.

Eventuale gara – 3 (ricordiamo, infatti, che si gioca al meglio delle due gare su tre), domenica 28 aprile.

Buon basket a tutti!