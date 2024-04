Studiare e lavorare all’estero: le nuove opportunità della Regione Puglia per la mobilità transnazionale

Tornare in Puglia più preparati e motivati e condividere il know how acquisito nel sistema produttivo locale. È questo l’obiettivo della mobilità transnazionale, tema dell’evento in programma venerdì 12 aprile a Bari dalle 9 al Talent Garden (Via Edoardo Orabona 4, presso il Politecnico di Bari).

“Oltre i confini: la mobilità transnazionale come opportunità di crescita del territorio regionale” è il titolo della seconda tappa del percorso di approfondimento organizzato da Regione Puglia (Assessorato a Formazione e Lavoro e Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione) ed ARTI, in collaborazione con la Rete Eures Puglia. Un’occasione per presentare le opportunità e gli strumenti attualmente disponibili per agevolare la mobilità oltre i confini nazionali e per raccogliere spunti di riflessione e proposte perché la Regione pianifichi in modo ancora più strategico le nuove misure in materia di mobilità transnazionale.

Spostarsi all’estero per motivi di studio e lavoro rappresenta, infatti, un momento di crescita personale e professionale, diffusione di idee ed interscambio culturale, rafforzamento delle competenze, ma anche potenziamento del territorio. Non è un caso, quindi, che sia uno degli elementi chiave di #mareAsinistra, la strategia della Regione Puglia per l’attrazione e la valorizzazione dei talenti.

All’evento di venerdì 12 parteciperanno, tra gli altri, le più alte cariche degli enti più attivamente coinvolti nella mobilità transnazionale, a cominciare da Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, Sebastiano Leo, assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Puglia e Alfonso Pisicchio, commissario straordinario di ARTI.

Moderato da Fabrizio Rossetto, consulente Eures Monza-Brianza, l’incontro sarà introdotto da Silvia Pellegrini, direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione di Regione Puglia, con un intervento sull’importanza dei processi partecipati per la promozione della mobilità transnazionale, cui seguirà un focus su equità e parità di genere nel mondo del lavoro a cura di Gaia Costantino, presidente di Puglia Women Lead. Si entrerà, poi, nel merito delle opportunità e degli strumenti attualmente disponibili in Puglia per agevolare la mobilità oltre i confini nazionali, attraverso gli interventi di Catia Mastracci, coordinatrice nazionale della rete Eures, e Bernadette Greco, consulente Eures di Regione Puglia.

Particolarmente preziosi i contributi dei rappresentanti di Eures, la rete europea dei servizi per l’impiego che coinvolge Centri pubblici per l’impiego, sindacati, organizzazioni datoriali, istituzioni pubbliche locali e nazionali, e – sotto il coordinamento dell’Autorità europea del lavoro – offre un servizio pubblico e gratuito rivolto a persone in cerca di occupazione in un altro Paese europeo e a datori di lavoro che desiderano assumere persone da tutta Europa.

L’evento proseguirà con le testimonianze degli studenti protagonisti, nelle scorse settimane, del laboratorio collaborativo sul tema della mobilità all’estero per studio e lavoro in alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado attivi nell’ambito di Erasmus+. Organizzato da ARTI, il laboratorio ha avuto l’obiettivo di informare, sensibilizzare e facilitare l’emersione di idee e progetti sulla mobilità transnazionale per il rafforzamento delle competenze dei giovani. Sarà l’evento al Talent Garden, quindi, l’occasione per condividere con gli amministratori pubblici i suggerimenti e le soluzioni raccolti durante il laboratorio dai principali beneficiari delle opportunità offerte dai programmi di mobilità transnazionale.

Dopo l’intervento di Giuseppe Lella, Eures line manager e dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro della Regione Puglia, sul rafforzamento delle competenze nella rete dei servizi per il lavoro, a chiudere i lavori, le conclusioni affidate all’assessore Leo.

Il percorso di approfondimento sui temi della mobilità all’estero per studio e lavoro per l’acquisizione di competenze e know how di alto livello da spendere sul territorio regionale proseguirà nelle prossime settimane e toccherà le città di Copertino (18 aprile, Castello Aragonese) e Foggia (17 maggio, Community library “il 9cento” – Pinacoteca Civica).