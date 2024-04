Weekend in riva al mare: migliaia di bagnanti nelle baie. Dal Gargano al Salento numeri oltre le previsioni

SANTA MARIA AL BAGNO (NARDÒ) – L’estate salentina è già partita. Impossibile non fare un tuffo in acqua nelle giornate come questa: le spiagge sono affollate, soprattutto le baie al riparo dal vento, ma il mare è cristallino e non tanto freddo da impedire una bella nuotata. Anche tanti turisti hanno raggiunto i nostri mari in questo weekend: ognuno sceglie la propria formula. C’è chi fa i panini negli alimentari e si sdraia al sole, chi, dopo la tintarella, va al ristorante e chi si gode la spiaggia libera col pranzo al sacco per poi concedersi dolci carezze del palato in una delle tante gelaterie di buon livello che pullulano nel Salento. Secondo Antonio Capacchione, presidente SILB, il caldo spinge i pugliesi sulle spiagge anche oltre i numeri previsti. Un toccasana per il commercio e la ristorazione locale. Non ci sono ancora i lettini o gli ombrelloni in molte mete turistiche, a causa dei vincoli burocratici, altrimenti non ce ne sarebbe nessuno libero. In tutta la Puglia la situazione è la stessa: dal Gargano al Salento la tintarella è servita, ma attenzione a non dimenticare le creme con protezione alta!



Link Sponsorizzato