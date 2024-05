Nicolas Santoro colpisce ancora. Il figlio di “El Dynamite” vince il “Torneo Giovani Élite”

Dopo il successo ottenuto al “Torneo Esordienti Puglia e Basilicata”, Nicolas Santoro ha messo in bacheca anche il “Torneo Giovani Élite” che si è svolto domenica scorsa a Bari presso lo Stadio delle Vittorie in occasione della manifestazione autorizzata dalla Federazione italiana pugilato. Il figlio Antonio Santoro (unico pugile professionista in attività di Lecce) ha sconfitto ai punti Thomas De Fusco della Boxe Perrone di Taviano con verdetto unanime. Santoro junior ha combattuto nella categoria 57 chilogrammi in occasione della manifestazione organizzata dall’Accademia Pugilistica Portoghese. Il pugile leccese ha fatto del diretto destro e del montante sinistro le armi con le quali ha fatto suo il match. Tesserato per la BeBoxe di Copertino del maestro Francesco Stifani, il 20enne si è reso protagonista di una prestazione sontuosa avendo ragione di un avversario con ben 15 incontri alle spalle. “Ringraziamo il maestro Francesco Stifani perché sta contribuendo in maniera sostanziale alla crescita tecnica e soprattutto tattica di mio figlio – spiega Antonio Santoro -. I suoi insegnamenti si stanno rivelando preziosi. Tra i miei atleti a Bari si è distinto anche Alessandro Giovannico, che ha vinto un match fuori programma nella categoria 63 chilogrammi Youth”.

